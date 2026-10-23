Rejoindra-t-il la Coupe de la Confédération ? Sundowns dit adieu à la Ligue des champions africaine dans une surprise retentissante

Le club sud-africain des Mamelodi Sundowns, tenant du titre, a quitté prématurément la Ligue des champions d'Afrique après avoir échoué à écarter les Angolais de Wiliete, qui ont arraché leur qualification pour la phase de groupes dans une surprise retentissante, à l'issue d'un match retour conclu sur un score de parité d'un but partout.

Chivaviro Mathoho a ouvert le score en faveur des Sundowns à la 11e minute, avant que l'attaquant Mabululu ne parvienne à égaliser pour Wiliete à la 49e, ramenant la confrontation à son point de départ et offrant au club angolais l'occasion de préserver ses chances de qualification.

Le match aller s'était soldé par un nul vierge, si bien que Wiliete a validé sa qualification pour la phase de groupes au cumul des deux rencontres, tandis que les Sundowns ont encaissé un coup dur avec leur élimination de la compétition continentale, après avoir été incapables de conclure la double confrontation malgré leur avantage précoce lors du match retour.

Ainsi s'achève le parcours des Sundowns dans les compétitions africaines cette saison, après que la Confédération africaine de football (CAF) a supprimé le barrage qui permettait aux clubs éliminés de la Ligue des champions d'Afrique de concourir en Coupe de la Confédération.

En vertu du nouveau règlement, les 16 clubs vainqueurs du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération se qualifient directement pour la phase de groupes, sans disputer de rencontres supplémentaires face aux équipes éliminées de la Ligue des champions, ce qui signifie la fin du parcours continental des Sundowns, sans possibilité de basculer vers la seconde compétition.