Les Espoirs néerlandais disputeront en novembre les barrages pour un billet pour l’Euro. Le sélectionneur Michael Reiziger ne sait pas encore s’il pourra alors compter sur Ruben van Bommel et Gjivai Zechiël, qui ont récemment débuté avec l’équipe des Pays-Bas. « Ce sont de très bons joueurs qui peuvent aussi faire la différence pour nous. »

Zechiël a été appelé pour la première fois lors de cette période internationale par le sélectionneur Xavi, qui a renvoyé le milieu de terrain pour le match de qualification à l’Euro contre les Espoirs norvégiens. Le joueur de Feyenoord a ensuite finalement fait ses débuts avec les A des Pays-Bas.

« Je ne sais pas si c’est à l’ordre du jour maintenant, car ils ont aussi très bien fait avec l’équipe des Pays-Bas », a expliqué Reiziger dans un entretien accordé à ESPN. Le consultant Marciano Vink estime que Reiziger doit tout faire auprès de la KNVB pour faire revenir Van Bommel et Zechiël.

« Nous en parlons chaque semaine », assure Reiziger. « Nous allons d’abord évaluer la situation et voir tout ce qui est nécessaire. »

Reiziger revient sur une campagne de qualification mouvementée. Les Espoirs néerlandais ont terminé deuxièmes derrière la Norvège et, grâce à ce billet pour les barrages, gardent toujours l’espoir de disputer l’Euro qui a lieu l’an dernier.

« C’est une forme de maturité. Mais si vous regardez aujourd’hui : nous avons créé tellement d’occasions qui ne sont pourtant pas entrées. En fait, cela a été le cas pendant toute la campagne », analyse Reiziger au sujet des matches de son équipe.

Reiziger ne souhaite désormais rien d’autre que de se qualifier pour l’Euro. L’acquisition d’expérience est moins importante. « Gagner fait aussi partie de la formation. Mais si vous regardez combien de garçons nous avons fournis à l’équipe des Pays-Bas. Ils sont alors formés dans leurs clubs, mais vous essayez quand même de les préparer. Pour que, quand ils arrivent là-bas, ils y soient déjà habitués. »