Thomas Reis, l'entraîneur de Trabzonspor, a salué la performance exceptionnelle de la star égyptienne Mohamed Salah après qu'il a conduit son équipe à une précieuse victoire à l'extérieur face aux Finlandais du KuPS sur le score de 4-2, au stade Tammelan à Tampere, dans le cadre de la Ligue Europa Conférence.

Salah a livré l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot de Trabzonspor cette saison, se montrant décisif avec un but et une passe décisive qui ont fait basculer la rencontre en faveur du club turc.

Reis a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match : « Pour remporter des titres, il faut avoir dans son équipe un joueur compétitif comme Mohamed Salah. Il nous conduira au titre cette saison, je le ressens à travers ses performances. Quand vous me posez la question, je réponds qu'il possède la mentalité qui nous entraîne tous à Trabzonspor. »

Le technicien allemand a ajouté : « J'ai dit à l'équipe qu'il est le meneur de jeu, et que les joueurs doivent donc lui donner le ballon partout où ils le trouvent. Aujourd'hui, il a réglé le match pour nous avec l'une des meilleures passes et un but qui a scellé la victoire. »

Reis n'a pas caché sa grande admiration pour l'international égyptien, affirmant qu'il s'agit d'un joueur exceptionnel et unique.

Il a expliqué : « Chaque fois qu'il touche le ballon, vous savez qu'il va produire quelque chose de spécial. C'est pour cela que je suis heureux et reconnaissant envers la direction du club et envers lui personnellement, en tant que joueur, d'avoir choisi ce club pour y apporter sa contribution. »

Il a conclu ses propos ainsi : « Il n'y a personne comme lui, et je ne suis plus surpris lorsqu'il réussit quoi que ce soit à la perfection, parce que je l'ai vu dominer l'un des meilleurs championnats d'Europe. Je sais donc qu'il livrera une prestation de haut niveau à chaque match. »



