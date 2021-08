Reims-PSG : face à Messi, Abdelhamid ne veut pas "finir sur Youtube"

Le défenseur du Stade de Reims s'est confié sur la réception du PSG et de Lionel Messi. Un rêve de gosse qui se réalise et une menace supplémentaire.

Cette fois, c'est le jour J. Ce dimanche soir (20h45), Lionel Messi, arrivé en grande pompe au Paris Saint-Germain cet été, va enfin effectuer ses grands débuts sous les couleurs du club de la capitale, sur la pelouse du Stade de Reims. Des débuts qui seront scrutés par la planète entière, et que redoutent déjà ses adversaires du soir.



En effet, affronter le sextuple Ballon d'Or est un rêve de gosse pour les joueurs du Stade de Reims, mais encore faut-il ne pas paraître ridicule. C'est en tout cas l'essence des déclarations de l'expérimenté Yunis Abdelhamid, patron de la défense rémoise. Entre émerveillement et concentration, il s'est confié dans les colonnes du Parisien.

"Je n’ai qu’une envie, c’est d’être sur le terrain"

"C’est une grande fierté pour moi et pour mon entourage, compte tenu de mon parcours. Quand Messi a débuté, j’étais étudiant et je le regardais à la télé. Me retrouver sur le terrain face à lui, ça sera comme quand je me suis retrouvé face à Neymar ou Cavani. Mais sur le terrain, je vais donner mon maximum et faire en sorte qu’on ne voie pas trop Messi. Même si ça va être difficile (rires)", a d'abord déclaré le joueur de 33 ans, faisant ensuite une référence indirecte au malheureux Jérôme Boateng.

L'international allemand avait été humilié par Lionel Messi en 2015 sur la pelouse du Camp Nou, et sa perte d'équilibre avait été vivement moquée sur les réseaux sociaux. Un scénario que redoutent les proches de Yunis Abdelhamid, contraitement au principal intéressé, qui a hâte de se frotter à la Pulga. "On a envie de se frotter aux meilleurs et on a cette chance dimanche. C’est davantage mon entourage qui ne souhaite pas que je me retrouve sur YouTube. Moi, je n’ai qu’une envie, c’est d’être sur le terrain".

Interrogé sur les chances de son équipe face à l'armada offensive du PSG, le défenseur ne part pas perdant. "Tout est possible… Le Stade de Reims a déjà prouvé qu’il était possible d’arrêter Neymar et Mbappé. On les a battus deux fois. Maintenant, un nouveau monstre a été ajouté à leur effectif, mais nous devons nous persuader qu’on peut les battre. À nous de jouer", a enfin confié le pilier de la défense rémoise. Réaliser l'exploit face à des millions de télé-spectateurs, voilà une motivation toute trouvée.