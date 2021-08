Reims-PSG : de la première de Messi à l'éventuel dernière de Mbappé, récit d'une soirée tant attendue

La première de Messi et la possible dernière de Mbappé sous le maillot parisien ont donné au match face à Reims une dramaturgie particulière.

Depuis plus d’une semaine, Reims se préparait à vivre un dimanche très spécial : assister à la première de Lionel Messi avec le PSG et peut-être à la dernière de Kylian Mbappé sous ce même maillot, alors que le Real Madrid a fait une deuxième offre de 170 millions d’euros plus 10 de bonus jeudi.

Plus d’une heure avant le départ du bus du parisien, des dizaines de curieux s’étaient rassemblés devant l’hôtel des joueurs, à quelques centaines de mètres de la gare. Téléphones brandis, tous ont tenté d’apercevoir l’Argentin et le Français afin de capter des images qu’ils ne pourront peut-être pas voir au stade, tant la demande a été forte et les places rares.

Vers 18 h 30, la composition du PSG avait filtré, annonçant la présence de Messi sur le banc et la titularisation de Mbappé sur le front de l’attaque, aux côtés de Neymar et Di Maria.

Mbappé loin d'être perturbé

Une heure et demie plus tard, les tribunes étaient rapidement pleines pour accueillir le sextuple Ballon d’or. Mais petite déception, il restait, comme tous les remplaçants, au vestiaire tandis que les titulaires prenaient place.

Comme si de rien n’était, et alors que son potentiel départ vers Madrid pèse dans l’air parisien, Mbappé effectuait un échauffement des plus normaux avec son sérieux habituel et son adresse dans l’exercice des frappes face au but.

Pour entendre l’engouement suscité par Lionel Messi, il fallait donc attendre l’annonce de la composition parisienne et des joueurs présents sur le banc. Appelé en dernier, son nom suscita une première clameur dans un stade qui n’attendait que de le voir entrer en scène.

Dans un match, loin d’être spectaculaire, Mbappé montrait qu’il avait toujours la tête au PSG. Au moins pour ce dimanche soir. Une accélération dès la sixième minute, une première occasion (10e) et un but d’une tête puissante façon Cavani, entre Faes et Gravillon (16e).

Une clameur s'éleva dès l'échauffement de l'Argentin

Sans être à l’assaut du but rémois, Paris menait et on s’attendait à le voir dérouler. Mais Neymar était loin d’être en forme, en témoigne quelques contrôles faciles manqués, ne réussissant jamais à faire de vraies différences.

Pas au mieux de sa forme, il fut même le premier à sortir cassant le rêve de voir un trio magique combiner. Dès le début de la seconde période, le départ à l’échauffement de la Pulga fit monter la clameur. Et quand il fut rappelé par Mauricio Pochettino pour disputer ses premières minutes sous le maillot parisien, elle gagna l’ensemble des spectateurs (63e).

Dans le même temps, Mbappé ramenait la lumière sur lui, en reprenant un centre parfait de Hakimi pour marquer dans le but vide. Sur ses 9 derniers matches avec Paris, le Bondynois a inscrit 10 buts et 3 passes décisives.

Un seul échange notable entre les deux stars

Entre le but parisien et l’entrée de Messi, deux minutes s’écoulèrent. Et quand il tapa dans les mains de Neymar, son nom fut scandé par tout le stade. Supporters rémois compris (65e). Mais sur le terrain, le feu d’artifice tant attendu n’a pas eu lieu.

L’Argentin a touché quelques ballons et en a même chipé un dans les pieds d’Abdelhamid avant d’effectuer son premier rush parisien et de servir Mbappé à droite dans la surface, qui cherchait à lui remettre sans succès.

On venait d’assister là à leur première collaboration sous le maillot parisien. Peut-être la seule. Les quarante-huit prochaines heures en diront plus sur l’avenir de Mbappé. En attendant, il a encore rappelé qu’il était l’homme qui faisait la différence dans le club de la capitale.