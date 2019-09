Reims - Oudin : "Cette épreuve m'a fait grandir"

L'ailier rémois, révélation de la saison passée avec 10 buts, est revenu sur son transfert avorté à la Fiorentina lors du dernier jour du mercato.

Auteur de 10 buts pour sa première saison dans l'élite l'an passé, Rémi Oudin a suscité l'intérêt de plusieurs clubs cet été. Lors du dernier jour du mercato, la Fiorentina a relancé les négociations avec le club champenois. Alors qu'Oudin a attendu toute la journée à Roissy pour s'envoler pour la Série A, c'est finalement Rachid Ghezzal qui est parti renforcer le club italien.

Une déception sur laquelle le joueur est revenu dans une interview accordée à L'Equipe.

Sa réaction devant l'intérêt de la

"C'était une vraie joie, une chance à saisir. Mais il restait des détails à régler. (...) Dans ma tête, les projets avançaient. Je me préparais à partir."

Son départ le lundi matin

"Je n'ai pas totalement vidé mon casier. Mais c'était symbolique de mon départ, de la fin d'une histoire. Un ami m'a déposé à la gare pour le train de 8 h 37. Pour moi, tout était quasi réglé. (...) Je suis monté dans le train. Je n'étais pas encore assis quand j'ai reçu un appel semant le doute. Au bout du fil ? Sylvain [son agent]. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. La Fiorentina a suspendu les négociations. Je suis vite redescendu sur terre. Si je n'étais pas monté dans la rame, je serais resté à Reims."

Sa journée à l'aéroport de Roissy

"L'avion décollait à 10 h 20. Sylvain a décidé de ne pas le prendre faute d'accord. Les billets sont perdus. On a décidé d'aller se poser dans un salon d'un grand hôtel. La galère commençait. (...) Je me suis dit que c'était un signe. Au début, j'étais patient. Mes agents m'expliquaient que ce sont des choses qui arrivent le dernier jour du marché. Ils continuaient d'échanger. Vers 13 heures, j'ai commencé à perdre patience. (...) Je ne comprenais plus rien. Une fois, c'était oui. L'autre, non. J'ai prévenu mes agents : 'Il faut que ça s'arrête. Si on part sur de telles bases, ça ne va pas marcher. Le club italien ne me veut pas. Stop'."

L'article continue ci-dessous

La déception de ce transfert avorté

"Sur le coup, j'ai eu du mal. Mais je dois me préparer à ça. Je ne suis pas le premier ni le dernier. (...) C'était l'une des pires journées de ma carrière. Le coach (David Guion) m'a appelé pour me rassurer. Je suis venu faire des soins le mardi après-midi. Je ne voulais pas rester seul."

"Je m'en remettrai. Cette épreuve va me faire grandir. (...) Les anciens savent gérer ça. Je suis passé à autre chose. J'étais content de retrouver les supporters. Maintenant, c'est le terrain et faire la meilleure saison possible. Pour montrer que je peux encore plus tout casser."