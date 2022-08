Reims-OL : Caillot persiste et signe en dézinguant l'arbitrage en Ligue 1

Le président de Reims n'a pas digéré les nombreuses erreurs de l'arbitre face à Lyon et l'a fait savoir haut et fort.

Les arbitres de Ligue 1 sont dans l'oeil du cyclone. Lors de la troisième journée de nombreux cartons rouge ont été distribué par les hommes en jaune ce qui a fortement déplu aux entraîneurs de Ligue 1 d'autant que certains étaient très sévères. Mais ce week-end, c'est lors du match entre Reims et l'Olympique Lyonnais que l'arbitrage a fait parler.

Caillot ne décolère pas

En effet, Reims s'est senti lésé par l'arbitrage de la rencontre. Après tout, l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1 avait réussi à ouvrir le score et maitrisait globalement le match, mais Balogun s'est vu refuser un penalty et Reims a finalement terminé la rencontre à dix en raison d'un carton rouge sévère. Quelques minutes après avoir été réduit à dix, Reims a craqué. Moussa Dembélé a égalisé et le Stade de Reims se retrouve finalement dernier de Ligue 1 avec ce match nul.

En zone mixte après la rencontre, Jean-Pierre Caillot a fait savoir sa frustration à l'encontre de l'arbitre de la rencontre, et plus globalement de l'arbitrage français : "Je sais que les petits clubs doivent descendre cette année mais il y en a marre ! Il faudrait que Monsieur Garibian (patron de l’arbitrage français) explique à ses troupes que l’arbitrage sur tous les terrains doit être le même pour tout le monde, parce que je suis convaincu que si c’est le PSG ou Lyon qui a la faute dans la surface, il y a penalty. Il y en a marre de cet arbitrage français".

"Je vais prendre cher à la Commission, mais j'assume pleinement"

Ce lundi, au micro de la chaîne L'Equipe, Jean-Pierre Caillot n'est pas revenu sur ses propos et a même été encore plus loin : "C'est tabou ce que je dis, je sais que je vais prendre cher à la Commission de discipline avec tout ce que j'ai dit, mais je l'assume pleinement. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois des autres présidents qui me disent que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

"Je demande une politique claire avec des décisions qui sont les mêmes sur tous les terrains... Ça fait trois matches de suite où les décisions arbitrales ne sont pas cohérentes car les mêmes causes n'ont pas entraîné les mêmes effets", a ajouté le président du Stade de Reims qui assure avoir eu de nombreuses discussions avec les arbitres au fil des années sans que rien ne change jamais réellement.

"Ça fait 20 ans que je suis président, ça fait des années que je rencontre les arbitres et qu'on fait des réunions avec eux... Ce sont des bonnes personnes, je ne remets pas en question leur honnêteté et leurs compétences. Quand on les rencontre, les discussions sont normales. Mais sur le terrain, ça se passe autrement. Les arbitres sont des portes de prison qui n'acceptent même pas de dialoguer. Aujourd'hui, nos relations avec l'arbitrage français nous interdisent d'avoir un dialogue (constructif), ce qui aboutit à une grosse incompréhension", a conclu Jean-Pierre Caillot.