Reims - L'Europe en ligne de mire à Strabourg

Strasbourg et Reims s'affrontent ce mercredi soir en match reporté de la 30e journée de Ligue 1 (19h). Un match au parfum d'Europe.

Qui aurait pu imaginer en début de saison que ce -Reims de la 30e journée opposerait un qualifié pour l'Europe à un promu qui s'est donné le droit d'en rêver. D'un côté, le RC Strasbourg de Thierry Laurey vient de remporter la coupe de la ligue aux dépens de (0-0, 4-1 aux tab), son premier titre depuis 2005, avec un qualification européenne à la clé. De l'autre, un promu qui ne cesse de surprendre, au point de pouvoir envisager en faire de même.

Alors que se profile la dernière ligne droite de la saison après plus de deux semaines de repos – en raison de la trêve internationale et du report de leur rencontre pour cause de finale disputée par Strasbourg – les Champenois peuvent se projeter avec ambition sur les 9 derniers matches de leur saison. Avec d'ores et déjà 46 points au compteur, l'objectif initial du maintien est déjà acquis et c'est d'Europe que pourraient désormais viser les hommes de David Guion. En effet, s'ils l'emportaient ce mercredi soir à la Meinau, ils prendraient la cinquième place devant Marseille et à hauteur de Saint-Etienne, quatrième. Pour rappel, si seule la quatrième place est pour l'heure qualificative pour la prochaine , la cinquième le deviendrait en cas de victoire du PSG en coupe de .

13 rencontres de suite sans défaite

Une place dans le haut du tableau que Reims doit avant tout à une impressionnante régularité, dans la continuité de son titre l'an passé en . Cela fait désormais 13 matches que les coéquipiers de Jacques-Alaixys Romao n'ont plus perdu en championnat, soit depuis le 5 décembre dernier contre (0-1). Un total qui constitue le record absolu du club en la matière ; record qui pourrait donc tomber à Strasbourg.

Une série de résultats qui a également vu plusieurs joueurs se révéler, comme c'est notamment le cas de Rémi Oudin. Le jeune ailier de 22 ans compte 9 buts en championnat depuis le début de la saison, 6 depuis janvier. Son dernier date ? Une frappe de l'angle de la surface en pleine lucarne du pied droit – son mauvais pied – contre lors de la dernière sortie avant la trêve (1-0). Formé à Reims où il est devenu professionnel en 2016, Rémi Oudin est l'une des belles surprises de la saison en .

Abdelhamid : "On n'a pas volé notre place actuelle"

Même si l'objectif de départ – à savoir le maintien – est atteint, pas question de se relâcher. "Je peux vous dire que lors des deux séances de samedi et dimanche, il y avait de la qualité. Les garçons ne manquaient ni d'implication ni de concentration", déclarait David Guion en conférence de presse ce mardi. D'autant que l'entraîneur s'attend à un match difficile face à un adversaire en pleine confiance devant son public, trois jours après sa finale remportée. "Strasbourg sera dans la gestion de l'euphorie. À nous de faire front et de contenir la furia bleue. C'est un adversaire qui a la capacité à transmettre rapidement le ballon vers la surface adverse. Trois de leurs défenseurs centraux sont des joueurs de métier. Ils ont une touche technique au milieu et un effectif complémentaire. Leur gardien, enfin, est un des tout meilleurs de L1. Il n'y a donc rien d'étonnant au fait qu'ils aient décroché un titre."

"C'est vrai qu'on n'a pas volé notre place actuelle mais, si on y est, c'est justement parce qu'on a gardé une ligne de conduite que l'on se doit d'avoir jusqu'à la fin", estimait pour sa part le défenseur Yunis Abdelhamid.

Un nouveau résultat positif offrirait aux Rémois une fin de saison palpitante, d'autant que plusieurs de leurs désormais concurrents directs pour l'Europe doivent encore se déplacer à Auguste Delaune. C'est le cas en particulier de (31e journée) et Saint-Etienne (33e journée) . Reims a déjà démontré qu'il pouvait faire chuter les grosses équipes du championnat, avec des victoires contre Marseille (2-1), (2-0) ou (1-0). Lors de la dernière journée, c'est le PSG qui se déplacera dans la Marne. David Guion et ses joueurs sauront alors s'ils sont en mesure de ramener le club sur la scène européenne, 57 ans après.