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ReijndersGetty Images
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Reijnders : « Moi, en Arabie ? Après ma carrière, je ne veux plus travailler. Et j’assure un avenir à mes petits-enfants »

T. Reijnders

Les mots de l’international néerlandais, ancien du Milan, passé de City à Al-Qadsiah au cours de l’été, où il perçoit 20 millions d’euros par an.

L’ex Milan Tijani Reijnders ne mâche pas ses mots. Le milieu de terrain, actuellement en Arabie saoudite à Al Qadsiah, s’est confié à la chaîne néerlandaise SBS6 sur son choix de quitter Manchester City : « Une fois ma carrière terminée, je ne veux plus avoir besoin de travailler. » Passé de Milan à City à l’été 2025, l’international néerlandais a ensuite signé un contrat avec le club de Saudi League.


20 MILLIONS D’EUROS PAR AN - Dans une interview, l’ancien joueur de l’AC Milan a expliqué sa philosophie, sans filtre : « L’argent a joué un rôle important : après ma carrière, je ne veux plus travailler. Je n’aurais même pas eu à le faire après City, mais maintenant je peux aussi aider les prochaines générations de ma famille. Il n’y a pas besoin de mentir. Je pense que la plupart des gens l’avaient déjà imaginé. Si mes petits-enfants peuvent vivre de ce que je gagne, pourquoi ne le ferais-je pas ? » Le Néerlandais a signé un contrat de cinq ans à 20 millions par an.


« JE N’EXCLUS PAS UN RETOUR » - À 28 ans, il ne ferme pas la porte à un possible retour en Europe, tout en défendant son choix : « Tout le monde peut adopter une position moralement supérieure et dire : “Moi, je ne le ferais jamais”, mais je suis presque certain que la plupart des gens l’accepteraient. »


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