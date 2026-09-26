Reijnders : « Les gens aux Pays-Bas ne vont pas aimer ça, mais c’est ainsi que je le vois »

Tijjani Reijnders a raconté, dans un entretien avec l’Algemeen Dagblad, son transfert de Manchester City vers l’Arabie saoudite. Sjoerd Mossou l’a notamment interrogé sur la place de la femme dans ce pays.

L’été dernier, Reijnders, 28 ans, a quitté Manchester City pour Al-Qadsiah contre cinquante millions d’euros. En Arabie saoudite, il a parfaitement lancé sa saison.

Le milieu de terrain a déjà marqué à trois reprises en six matches officiels avec le club jusqu’à présent. Al-Qadsiah occupe la quatrième place avec 16 points en 7 matches de Saudi Pro League.

Bien que Reijnders affirme s’y plaire, il n’a pas l’intention de jouer en Arabie saoudite pour toujours. « Mon ambition est aussi de vivre encore de belles années sur les terrains européens. »

Le natif de Zwolle avait déjà reconnu auparavant que son choix pour Al-Qadsiah avait été principalement motivé par l’aspect financier. « Je peux mettre mes petits-enfants à l’abri. Je ne voulais pas laisser passer cette opportunité », a-t-il répété à l’AD. « On peut jouer les chevaliers de la morale, mais face à de tels montants, on ne dit pas “non”. »

Mossou a également interrogé Reijnders sur le niveau de la Saudi Pro League. « Plus élevé que l’Eredivisie. Un peu inférieur à la Serie A. Les gens aux Pays-Bas n’aimeront pas l’entendre, mais c’est comme ça que je le vois. »

Mossou lui a ensuite demandé ce qu’il pensait de la place de la femme en Arabie saoudite. Selon Amnesty International, les femmes et les filles en Arabie saoudite sont en effet toujours confrontées à une discrimination profondément enracinée et à une subordination légale aux hommes.

« Je ne peux évidemment pas avoir une vue d’ensemble, mais personnellement, je remarque peu que les femmes n’y ont rien à dire, a commencé Reijnders dans sa réponse. Nous vivons dans une résidence très calme, je dois le préciser. C’est relativement occidental, parce qu’il y a beaucoup d’expatriés et aussi des footballeurs qui y vivent. J’ai le sentiment que les femmes ont quand même pas mal de choses à dire en Arabie saoudite. Je ne peux évidemment pas tout embrasser, mais nous en avons nous-mêmes une image positive », a-t-il conclu.