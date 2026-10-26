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Gian Piero Gasperini est revenu sur les retombées du spectaculaire match nul de la Roma face à Naples (3-3), évoquant notamment les informations concernant Massimiliano Allegri. L’entraîneur de la Roma a également dit espérer pouvoir s’appuyer sur la profondeur de son effectif avant le match de Serie A de mardi contre Cagliari.

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Gasperini met en doute les informations sur ce qui s’est passé dans le tunnel

Après le match nul mouvementé de la Roma contre le Napoli (3-3), l’attention s’est portée sur le comportement de l’entraîneur adverse, Massimiliano Allegri. L’entraîneur du Napoli a été expulsé en fin de match après l’égalisation tardive de Leonardo Balerdi et s’est ensuite vu infliger une suspension de banc de deux matches. Peu après le coup de sifflet final, des informations ont fait état de nouvelles protestations d’Allegri dans le tunnel. Il aurait notamment tenu des propos appuyés sur la qualification de la Roma pour la Ligue des champions la saison dernière.

Comme le rapporte TuttoMercatoWeb, Gasperini est resté calme lorsqu’il a été interrogé directement sur les affirmations selon lesquelles Allegri aurait crié que la Roma s’était vu offrir une place en compétition européenne. Il a déclaré aux journalistes : « Je ne les ai pas entendus, c’est vous qui les avez rapportés. Les chiffres sont le résultat de tout ce que nous avons fait l’année dernière. Je n’ai lu aucun commentaire à ce sujet, ce qui était certainement regrettable. »

Un possible retour de Dybala face à Cagliari

Au-delà de cet épisode disciplinaire, Gasperini a donné des nouvelles encourageantes de l’état de forme de son attaquant vedette Paulo Dybala. Le meneur de jeu argentin, auteur de quatre passes décisives en huit apparitions toutes compétitions confondues cette saison, a manqué les trois derniers matches de la Roma en raison de problèmes au mollet.

« En ce qui concerne les retours, le seul qui pourrait être possible est celui de Dybala. Nous ferons des essais cet après-midi pour voir si nous pouvons l’avoir avec nous sur le banc, a expliqué Gasperini aux médias présents. Ce serait déjà positif. J’ai beaucoup d’espoir. » L’entraîneur réfléchit également à d’autres changements dans son onze de départ et pourrait notamment évaluer l’état de Manu Kone et de Mile Svilar. L’enchaînement rapide des matches impose une gestion attentive de la condition physique des joueurs.

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Rotation de l’effectif et profondeur de banc

Après son récent match nul, la Roma a porté son total à 18 points. Elle occupe désormais la troisième place du classement de Serie A, à quatre points de l’Inter, leader. Alors que le match contre Cagliari approche à grands pas, Gasperini doit faire face à un casse-tête dans la composition de son équipe, comme souvent pour les clubs du haut de tableau.

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Interrogé sur ses choix, l’entraîneur de la Roma a ajouté : « En ce qui concerne la rotation, nous avons notre premier entraînement aujourd’hui et nous sommes déjà à la veille du match. Je vais donc devoir décider aujourd’hui. Probablement, oui, mais nous verrons en fonction de notre analyse de l’adversaire. Nous avons un effectif qui permet de bien faire tourner. »

Prolonger une série d’invincibilité

La Roma traverse actuellement une excellente période : elle n’a perdu aucun de ses 15 derniers matches de Serie A. Cette série, qui remonte au début du mois d’avril, représente l’une des périodes les plus régulières de l’histoire récente du club. Gasperini a attribué cette stabilité à la culture du vestiaire et au soutien de la direction, qui encourage ses joueurs à prendre des risques et à jouer vers l’avant.

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« Nous sommes dans la continuité et nous devons aller de l’avant, a conclu l’entraîneur. Notre objectif est de continuer à progresser et il n’y a jamais de limite. Nous avons réussi à répéter sur le terrain ce que nous voulons faire, et cela nous apporte des résultats sur la durée. Nous continuons à aborder les matches de la même manière. Notre effectif progresse et nous avons un club qui nous pousse à prendre des initiatives et à faire preuve de courage. »