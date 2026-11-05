La rencontre entre Trabzonspor et son hôte, le club allemand de Fribourg, s'est soldée par une défaite des locaux, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence, au stade Papara Park.

Le club allemand a fait la différence grâce à un but précoce à la 14e minute, venu d'une reprise dans la surface par l'intermédiaire de Lukas Kübler, après un arrêt non décisif du gardien Onana.

Trabzonspor a tenté de revenir tout au long du match, et sa meilleure occasion est venue de l'Égyptien Mohamed Salah, qui a amorti un centre de la poitrine avant de tirer au-dessus de la barre transversale ; il a également frappé un coup franc repoussé par le mur, et a offert quelques fulgurances techniques par ses déplacements et ses passes.

Les joueurs de Trabzonspor ont réclamé un penalty après une poussée subie par l'attaquant nigérian Onuachu dans la surface, mais l'arbitre a demandé de laisser jouer.

En seconde période, Trabzonspor a misé sur les ballons aériens vers Onuachu et les défenseurs montés en soutien à la recherche de l'égalisation, sans succès. De son côté, Fribourg s'est montré dangereux en contre et sur coups de pied arrêtés, et a failli aggraver le score à plus d'une reprise.

Le match a connu l'occasion la plus franche de Trabzonspor lorsque l'Égyptien Mohamed Salah a manqué un but tout fait sur la ligne de but à la 60e minute : le ballon lui est parvenu sur un corner alors qu'il était face aux filets, mais il l'a étrangement placé dans les mains du gardien du club allemand, gâchant ainsi le but de l'égalisation dans un grand désarroi des tribunes.

Malgré la défaite, Trabzonspor a conservé sa place dans les zones de qualification directe pour les huitièmes de finale, occupant la huitième position avec 6 points en 3 matches, à la différence de buts derrière Monaco, leader du classement restreint, et à égalité avec Fribourg, qui a lui aussi porté son total à 6 points.

Dans une autre rencontre, le match nul 1-1 a départagé Atalanta et son hôte, le club kazakh du Kaïrat Almaty, les visiteurs ayant ouvert le score par l'intermédiaire de Marc Gual à la 53e minute, avant qu'Atalanta n'arrache l'égalisation sur un but tardif signé Nikola Krstovic (82e).

L'Étoile rouge de Belgrade a renversé la table face à son hôte l'Inter d'Escaldes, s'imposant sur le fil sur le score de 2-1, dans un match qui a connu deux cartons rouges, un pour chaque équipe.

Les visiteurs avaient d'abord pris l'avantage par l'intermédiaire d'Arellano, avant que Vladimir Lucic n'égalise pour l'Étoile rouge, puis que Yuta Nakayama ne surgisse pour inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel.

Dans le cadre de la même journée, l'Ajax a balayé son hôte, le club danois du Midtjylland, sur le score sévère de 6-1 ; le Nigérian Tolulope Arokodare a ouvert le score tôt pour l'Ajax et a ajouté un deuxième but, avant qu'Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloch et Marcus Leonardo ne creusent l'écart, tandis que Friday Etim a inscrit le seul but de l'honneur pour Midtjylland.