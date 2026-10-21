Le plateau d'analyse diffusé après la victoire du Paris Saint-Germain contre Barcelone sur le score de 4-2 en Ligue des champions a été le théâtre d'un moment cocasse réunissant Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, et son compatriote Achraf Hakimi, la star du club parisien et capitaine du Maroc, lorsque l'entraîneur a profité de son passage télévisé pour taquiner son ancien joueur au sujet de sa fatigue et de sa disette de buts.

Le Paris Saint-Germain a porté un coup sévère à Barcelone, lui infligeant sa première défaite de la saison, au cours d'un match marqué par le brio de Hakimi, auteur d'une passe décisive vers Fabián Ruiz à la 86e minute pour le quatrième but de son équipe. La rencontre n'a toutefois pas été exempte de son lot de douleur, puisqu'elle a été marquée par la blessure de Khvicha Kvaratskhelia au ligament croisé du genou.

Regragui était présent sur le plateau de l'émission « Canal Champions Club » sur la chaîne française Canal+ en tant que consultant, et lorsque Hakimi est apparu en interview après la rencontre, l'ancien sélectionneur du Maroc n'a pas manqué l'occasion de chambrer son joueur, le félicitant d'abord avant d'entamer une série de commentaires ironiques.

Hakimi a évoqué franchement son sentiment de fatigue dans les dernières minutes, assurant qu'il essaie toujours de donner le maximum sur le terrain, avant d'admettre que la chance ne lui avait pas souri devant le but malgré les occasions qu'il a eues.

Il a déclaré : « J'étais fatigué à la fin. C'est vrai que j'essaie de donner le maximum sur le terrain, mais j'ai ressenti de la fatigue dans les dernières minutes. Je suis très content de la passe décisive, mais comme je l'ai dit, cela faisait longtemps que je n'avais pas marqué. J'ai eu beaucoup d'occasions de marquer, mais le ballon n'est pas entré dans les filets. »

Regragui a lancé sur le ton de la plaisanterie, selon le site Afrik-Foot, spécialisé dans l'actualité du football africain : « Il parle bien français, c'est ce que j'aime chez Achraf », avant d'enchaîner sur la question de la fatigue évoquée par le joueur, s'interrogeant avec un sourire : « Tu n'es jamais fatigué, Achraf, depuis quand es-tu fatigué ? », puis il a salué sa passe décisive qui a contribué à sceller la victoire parisienne.

L'échange ne s'est pas arrêté au sujet de la fatigue, puisque Regragui est passé à un autre point concernant la disette de buts de Hakimi ces derniers temps, lui lançant en plaisantant : « Cela fait longtemps que tu n'as pas marqué, Achraf, n'est-ce pas ? »

La star du Paris Saint-Germain a accueilli les propos de son ancien entraîneur avec un sourire et a exprimé sa joie de pouvoir échanger de nouveau avec lui à l'antenne, déclarant : « Bonsoir coach, ça me fait plaisir de t'écouter. »

Une relation qui dépasse le terrain : une demande cocasse de Regragui

Ces moments ont reflété la nature de la relation qui unit les deux hommes, après avoir travaillé ensemble pendant quatre ans en équipe nationale marocaine, période durant laquelle Hakimi fut l'un des piliers majeurs du Maroc, avant d'en porter le brassard de capitaine à certaines étapes de son parcours international.

Regragui a conclu l'échange dans la même ambiance joviale, encourageant son ancien joueur avant de lui rappeler, pour plaisanter, qu'il attendait toujours son invitation à dîner dans la semaine.

Hakimi a répondu avec un sourire : « Inch'Allah, Inch'Allah », dans une scène qui a montré la cordialité réciproque entre eux malgré la fin de leur collaboration en équipe nationale marocaine.

Hakimi, sous la houlette du nouveau sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi, se prépare à affronter le Niger fin novembre, dans le cadre des deux matches de qualification à la Coupe d'Afrique des nations 2027.