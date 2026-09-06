Walid Regragui, l'ancien sélectionneur du Maroc, a reconnu éprouver des regrets à cause de l'image renvoyée au monde entier lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Le Maroc s'est incliné face au Sénégal sur le score d'un but à zéro en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, disputée sur le sol marocain, lors d'un match marqué par la protestation des joueurs de la sélection sénégalaise contre la décision d'accorder un penalty au Maroc dans les dernières minutes. À la suite de quoi ils ont quitté la pelouse avant de revenir pour terminer la rencontre et inscrire un but dans le temps additionnel.

Dans un développement ultérieur, la Confédération africaine de football a rendu une décision considérant le Sénégal comme ayant déclaré forfait et attribuant le titre au Maroc, une décision rejetée par la partie sénégalaise, qui a saisi le Tribunal arbitral du sport pour la contester, de sorte que l'identité du vainqueur de cette édition reste l'objet d'un litige juridique en dehors du terrain.

Regragui a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « canal+ » : « Pour l'heure, la Confédération africaine nous a attribué le titre. Et maintenant, il y a le Tribunal arbitral du sport. Nous attendrons la décision et l'accepterons des deux côtés. Ce qui est regrettable, c'est le retard de son prononcé et le retard dans son traitement sur le plan administratif. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le site « Foot Mercato » : « Tout le monde souhaite monter sur le podium et soulever le trophée devant son public. Cela ne s'est pas produit à cause d'un incident exceptionnel, sans précédent dans une finale continentale ou mondiale. Les joueurs ont quitté la pelouse et, si les règles avaient été appliquées, ils auraient écopé d'un deuxième carton jaune, et le Sénégal aurait dû terminer le match à neuf joueurs. Nous avons vu des choses qui n'ont pas leur place sur un terrain, des deux côtés. »

Il a poursuivi : « Je suis un peu en colère contre le sélectionneur du Sénégal, car nous n'avons pas offert une bonne image. Au final, la décision a été prise, et elle a terni la réputation du football africain. Quelle que soit la décision que prendra le Tribunal arbitral du sport. »

Il a conclu ses propos : « Le lendemain, j'ai tourné la page. Ce qui m'importe, c'est que nous représentons un continent. Je l'ai dit en 2022 : un continent que l'on sous-estime, car au niveau européen et mondial, il existe un comportement négatif envers le football africain, et cette nuit-là, nous avons donné raison à ceux qui nous critiquent. »

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