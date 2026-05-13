La Coupe du monde 2026 s’annonce comme l’édition la plus vaste de l’histoire de la compétition, avec 48 équipes participantes et 104 matchs au total, tous disputés en Amérique du Nord.

Comme toujours sur la plus grande scène du football, les rebondissements seront au rendez-vous cet été ; de multiples sujets de conversation émergeront alors que chaque sélection visera une place en finale, programmée dans le New Jersey.

Avec des enjeux si élevés, la discipline des joueurs constituera un facteur crucial pour les espoirs de chaque nation. Les cartons rouges, extrêmement préjudiciables, obligent les joueurs expulsés à purger des suspensions qui peuvent affaiblir n’importe quelle équipe. Ce facteur joue un rôle majeur dans la qualification ou le triste voyage de retour ; ainsi, toute équipe rêvant de soulever le trophée au MetLife Stadium devra rester dans les bonnes grâces des arbitres.

GOAL revient sur les règles des cartons rouges pour la prochaine Coupe du monde et sur la manière dont les expulsions ont déjà fait basculer des tournois précédents.

Qu’est-ce qu’une faute passible d’un carton rouge ?

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Les critères d’attribution d’un carton rouge sont définis dans les Lois du Jeu de l’IFAB, qui énumèrent six exemples distincts justifiant l’expulsion d’un joueur.

Une faute grave – un tacle ou un contact qui met en danger la sécurité d’un adversaire ou qui utilise une force excessive – est sanctionné par un carton rouge, tout comme un comportement violent, qui inclut des coups de poing, des coups de tête ou des coups de pied.

Empêcher une occasion de but, qu’il s’agisse d’une main volontaire ou d’une faute tactique, vaut également expulsion directe, tout comme l’usage d’un langage injurieux ou de gestes grossiers. Sans surprise, cracher et mordre sont aussi passibles d’un carton rouge, tandis que deux avertissements entraînent automatiquement l’expulsion.

Quelle est la sanction encourue en cas de carton rouge ?

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L’expulsion immédiate du joueur sanctionné l’empêche de prendre part au reste de la rencontre, et son équipe doit alors évoluer en infériorité numérique.

Il est automatiquement suspendu pour le match suivant du tournoi, quel que soit le stade de la compétition. La Commission de discipline de la FIFA examine ensuite le dossier et peut alourdir cette suspension, voire infliger une amende, notamment en cas de comportement violent.

Si l’exclusion survient lors du dernier match de l’équipe dans la compétition, la suspension est reportée sur sa prochaine rencontre internationale officielle.

Un carton rouge peut-il être annulé ?

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Un joueur peut toutefois échapper au carton rouge et à la suspension si l’arbitre assistant vidéo (VAR) estime que l’arbitre de terrain a commis une « erreur manifeste et évidente ». Dans ce cas, le jeu est momentanément interrompu pour permettre au VAR de conseiller l’arbitre, qui consultera les images sur une tablette placée en bord de terrain. L’arbitre peut alors modifier sa décision et annuler ou convertir le carton rouge. Depuis la Coupe du monde 2026, le VAR peut également intervenir en cas de deuxième avertissement injustifié, une possibilité qui n’existait pas auparavant.

En cas d’expulsion d’un joueur, si la décision n’est pas immédiatement infirmée sur le terrain, les équipes peuvent saisir la commission de discipline de la FIFA pour demander l’annulation de la suspension automatique. Si l’analyse confirme une erreur (par exemple, une méprise sur l’identité ou une décision arbitrale manifestement incorrecte), la suspension est levée.

Les cartons rouges sont-ils effacés à un moment donné du tournoi ?

Les cartons jaunes sont certes effacés après les quarts de finale – une règle instaurée en 2010 –, mais ce n’est pas le cas des cartons rouges. Un joueur expulsé rate donc systématiquement la rencontre suivante de son équipe. Ainsi, tout joueur malchanceux ou imprudent qui reçoit un rouge en demi-finale alors que son équipe se qualifie manquera la finale, sauf si l’appel est accepté.

Cette évolution du règlement rend désormais très improbable une suspension pour la finale, contrairement au passé : l’Allemand Michael Ballack avait manqué l’acte final de 2002 après un deuxième avertissement, et l’Italien Alessandro Costacurta avait subi le même sort en 1994.

Incidents marquants liés aux cartons rouges dans l’histoire de la Coupe du monde

Le carton rouge le plus célèbre de l’histoire de la Coupe du monde reste celui de la finale 2006, lorsque la star française Zinédine Zidane assena un coup de tête au défenseur italien Marco Materazzi en prolongation. Les Bleus ont tenu jusqu’aux tirs au but, mais ont été battus par les Azzurri, et Zidane a mis fin à sa carrière internationale après le tournoi.

L’Angleterre a également connu des expulsions préjudiciables : le coup de pied de David Beckham sur Diego Simeone en 1998 et celui de Wayne Rooney sur Ricardo Carvalho en 2006. Les Three Lions ont perdu ces deux rencontres, les cartons rouges ayant largement contribué à leur élimination.

Pour battre le record du plus grand nombre de cartons rouges distribués lors d’un seul match de Coupe du monde, il faudrait un match particulièrement chaotique et marqué par un mauvais esprit pour dépasser la « bataille de Nuremberg » de 2006, lorsque le Portugal et les Pays-Bas s’étaient affrontés en huitièmes de finale. Sous les yeux de l’arbitre russe Valentin Ivanov, les Portugais Costinha et Deco ainsi que les Néerlandais Khalid Boulahrouz et Giovanni van Bronckhorst ont successivement reçu un carton rouge, tandis que Maniche inscrivait l’unique but de la rencontre à la 23e minute.