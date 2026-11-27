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L’entraîneur de Sunderland, Regis Le Bris, a exprimé sa frustration face aux erreurs défensives répétées qui ont coûté la victoire à son équipe jeudi en Ligue Europa. Sunderland a dû se contenter d’un point au Stadium of Light après avoir vu son court avantage rapidement effacé par son adversaire polonais.

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Les erreurs coûtent cher à Sunderland sur la scène européenne

Le club de Wearside peut nourrir des regrets après son match nul 1-1 contre le Jagiellonia . Timur Tutierov a donné l’avantage aux locaux peu après la pause, mais celui-ci n’a duré que quelques instants avant que Kamil Jozwiak n’égalise avec efficacité pour les visiteurs. Ce résultat s’ajoute à une liste grandissante de matchs où Sunderland n’a pas su tirer parti d’une situation favorable en raison de son instabilité défensive.

Revenant sur une prestation qu’il juge loin d’être parfaite, Le Bris a pointé le manque de constance de son équipe sur l’ensemble des 90 minutes. « Une prestation décousue. Je pense que la première période était correcte, nous nous sommes créé quelques occasions. Il était important de marquer, car nous savions qu’en seconde période, nous devions procéder à cinq changements pour gérer l’effectif et nous préparer pour la fin de semaine et la semaine suivante », a expliqué l’entraîneur sur le site officiel du club.

Les données confirment une tendance défensive inquiétante

L’égalisation est née d’un manque de communication dans la défense de Sunderland, un problème récurrent qui commence manifestement à mettre à l’épreuve la patience du staff technique. Le Bris n’a pas mâché ses mots au sujet du but encaissé, soulignant que les données statistiques confortent ses inquiétudes quant à la tendance de son équipe à offrir des occasions à ses adversaires. Il a averti ses joueurs que la compétition européenne ne pardonne pas de tels défauts de concentration.

« Les données sont claires : nous commettons cette saison beaucoup d’erreurs non provoquées qui mènent à des buts. Cela ne s’était pas produit lors des deux derniers matchs, mais c’est un rappel. On ne peut pas se relâcher, car à ce niveau, l’adversaire peut profiter de ces erreurs », a ajouté Le Bris.

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Gérer un calendrier hivernal chargé

Sunderland traverse actuellement une période éprouvante du calendrier 2026, dont le match contre le Jagiellonia n’était qu’une étape au cours d’un mois chargé. Le club doit encore disputer neuf autres rencontres avant la fin de l’année, une série qui mettra la profondeur de son effectif à rude épreuve. Cette pression a pesé sur nombre des choix tactiques effectués jeudi soir.

La rotation était au cœur de la stratégie de Le Bris pour ce match de Ligue Europa. Conscient que des rendez-vous importants dans plusieurs compétitions approchent rapidement, l’entraîneur a privilégié la condition physique de ses joueurs clés, quitte à sacrifier une partie du rythme de l’équipe sur le terrain. Il lui reste désormais à trouver le juste équilibre entre repos et maintien du niveau élevé nécessaire pour gagner à ce niveau.

Tottenham arrive déjà

Sunderland n’a guère le temps de s’attarder sur sa frustration européenne : son attention se tourne immédiatement vers le championnat. Un grand rendez-vous de Premier League l’attend ce dimanche, avec la réception de Tottenham au Stadium of Light. Face à une équipe de premier plan du championnat anglais, Sunderland devra faire preuve d’une discipline défensive nettement supérieure à celle affichée en milieu de semaine. Le staff attend une réaction immédiate et une nette diminution de ces « erreurs non provoquées » qui compliquent sa saison.