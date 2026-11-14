Comment regarder West Ham United Women contre Charlton Athletic avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 10 15 nov. 2026 - 09:00 The Chigwell Construction Stadium

West Ham United Women reçoit Charlton Athletic au Chigwell Construction Stadium, à Dagenham, pour un match de WSL entre deux équipes situées dans la seconde moitié du classement.

L’équipe de Rita Guarino aborde cette rencontre après une lourde défaite. Son revers 5-0 face à Manchester City Women lors de sa dernière sortie en WSL a été un sérieux coup d’arrêt, même si West Ham avait montré de quoi il était capable quelques semaines plus tôt en battant Liverpool FC Women 4-1.

West Ham occupe la 11e place du classement de la WSL et voudra tourner la page de cette défaite face à City à domicile. Avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, l’équipe de Guarino doit réagir.

Charlton arrive en mauvaise posture. L’équipe de Karen Hills est 14e de WSL et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches : une victoire 1-0 face à Ipswich Town WFC en WSL Cup, son seul résultat positif sur cette période.

L’équipe visiteuse s’est inclinée 3-2 face à Crystal Palace FC Women en WSL le 8 novembre, après avoir perdu 6-0 contre Chelsea FC Women la semaine précédente. Cette série soulève de sérieuses questions sur sa solidité défensive.

West Ham affiche un bilan largement favorable face à Charlton et peut espérer renouer avec la victoire. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match de WSL en direct.

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