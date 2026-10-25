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Harry Maguire a dressé un constat sévère du niveau actuel de Manchester United, exigeant de ses coéquipiers qu’ils prennent chacun leurs responsabilités après une série de mauvais résultats, marquée par une humiliante défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth. Le défenseur n’a pas mâché ses mots après la débâcle de Manchester United à Old Trafford, reconnaissant que le club est actuellement très loin du niveau qu’il devrait atteindre.

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Manchester United sombre encore plus bas à Old Trafford

La saison de Manchester United a atteint un nouveau point bas dimanche : le club a été largement battu 3-0 par Bournemouth à Old Trafford. Bournemouth, qui avait décroché sa première victoire en championnat de la saison une semaine plus tôt seulement, a dominé son hôte tout au long de la rencontre. Les buts de Rayan, Marcus Tavernier et Evanilson ont sanctionné une série d’erreurs défensives, laissant l’équipe de Michael Carrick à la 16e place du classement de Premier League après huit matches.

L’atmosphère était délétère au coup de sifflet final : les sifflets ont résonné dans le stade tandis que les joueurs quittaient péniblement la pelouse. Manchester United reste désormais sur huit matches sans victoire, toutes compétitions confondues, une série qui a porté la pression sur Carrick à son comble.

Au micro de Sky Sports après cette défaite démoralisante, Maguire, visiblement frustré, a reconnu que la prestation était inacceptable. « Ce n’était pas assez bien. C’est décevant d’encaisser un but aussi tôt, encore sur coup de pied arrêté. Quand on concède l’ouverture du score en Premier League, ça devient difficile. Une erreur sur le deuxième but nous complique encore la tâche. Nous n’avons pas été assez bons, individuellement ou collectivement, et nous ne méritions rien dans ce match », a déclaré l’international anglais avec une franchise brutale.

Maguire réclame une remise en question individuelle

Les propos de Maguire ont mis en lumière un sentiment grandissant de déconnexion et un manque de cohésion au sein de l’effectif, qui peine à retrouver le niveau affiché lors de la saison précédente. Selon Opta, Manchester United n’a en effet récolté que sept points lors de ses huit premiers matches de Premier League cette saison (1 victoire, 4 nuls, 3 défaites), son plus faible total à ce stade d’une saison de championnat depuis 1986-87 (quatre points).

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Le défenseur central a exhorté ses coéquipiers à cesser de chercher des excuses et à montrer davantage sur le terrain. « Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Les résultats ne sont pas assez bons et les prestations de la semaine écoulée non plus. Il est encore tôt dans la saison. Il faut trouver quelque chose, se remettre en question, se regarder dans le miroir, c’est le plus important, réfléchir à ce qu’on peut faire de plus et à ce qu’on peut apporter davantage à l’équipe. Si nous faisons cela, nous avancerons », a ajouté Maguire lors de son entretien d’après-match.

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Carrick sous le feu des critiques, ses cadres déçoivent

La décision d’écarter Bruno Fernandes du onze de départ a dominé les discussions avant le match, d’autant que le milieu de terrain avait publiquement remis en question l’approche tactique de Carrick après une défaite face à Como en milieu de semaine. Carrick a assuré que cette absence du onze de départ relevait uniquement d’un choix sportif, mais l’absence de réaction des titulaires a laissé entrevoir des problèmes plus profonds dans le vestiaire. Signe supplémentaire qu’Old Trafford a perdu son caractère imprenable, aucune équipe de Premier League n’a subi plus de défaites à domicile par au moins trois buts d’écart, toutes compétitions confondues, que Manchester United (sept) depuis le début de la saison 2023-24.

Maguire a reconnu que les joueurs ne répondaient pas aux exigences fondamentales liées au fait de représenter un club aussi historique. « Bien sûr, il faut examiner ses propres prestations et prendre ses responsabilités. C’est un immense club et, chaque jour, il faut prouver pourquoi on porte cet écusson. Pour le moment, nous n’en faisons pas assez en tant que joueurs. Michael [Carrick] a complètement transformé notre saison l’an dernier : nous avons joué un football brillant et obtenu d’excellents résultats. Cette saison, nous n’avons pas été assez bons individuellement », a-t-il expliqué.

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Des changements urgents pour sauver la saison

Interrogé sur l’ambiance dans le vestiaire et sur un éventuel échange houleux entre les joueurs, Maguire a préféré ne pas entrer dans les détails, tout en réaffirmant la nécessité d’un changement. « Si ces discussions ont lieu, elles resteront privées. Nous voulons en faire plus, être meilleurs et obtenir de meilleurs résultats. Pour le moment, nous sommes très loin du compte et quelque chose doit changer », a-t-il conclu.