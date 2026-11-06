Comment regarder Villefranche Beaujolais contre Quevilly avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:45

Villefranche Beaujolais reçoit Quevilly dans une rencontre de Ligue 3, les deux équipes cherchant à prendre de l’élan dans le deuxième échelon du football régional français.

Villefranche aborde ce match à la 16e place du classement, une position qui reflète une série de résultats difficiles. L’équipe n’a remporté que deux de ses cinq derniers matches et s’est inclinée lors de trois de ses cinq dernières rencontres officielles.

Quevilly arrive dans une situation légèrement meilleure, à la 13e place. L’équipe a montré qu’elle pouvait marquer dans cette division, même si des défaillances défensives lui ont coûté des points à des moments cruciaux.

Les deux clubs se sont régulièrement affrontés ces dernières saisons et leur bilan dans les confrontations directes est serré. Villefranche a pris un léger avantage lors de leurs derniers duels, mais Quevilly estime avoir les moyens de rivaliser.

Pour tout savoir sur la manière de regarder ce match de Ligue 3, poursuivez votre lecture.

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