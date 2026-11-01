Comment regarder Tractor - Neftchi Fargona avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 4 2 nov. 2026 - 11:00

Tractor et Neftchi Fargona s’affrontent en Ligue des champions Élite de l’AFC dans un match important pour les deux clubs, qui cherchent à améliorer leur position dans le groupe Ouest.

Le Tractor de Javad Nekounam aborde cette rencontre après une série de résultats contrastés dans deux compétitions. Sa défaite 2-1 face à Al-Ain lors de sa dernière sortie sur la scène continentale le met sous pression avant de recevoir Neftchi Fargona.

Entraîné par Islom Ismoilov, Neftchi Fargona reste sur une défaite 1-2 contre Al Ittihad lors de son dernier match de Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club ouzbek a également joué en championnat, où il a enchaîné deux victoires avant ce déplacement.

Les deux clubs occupent la seconde moitié du classement du groupe Ouest : les points en jeu sont donc précieux pour leurs ambitions continentales. Une défaite compliquerait considérablement les chances de qualification de l’une ou l’autre équipe.

Pour savoir comment suivre cette rencontre, retrouvez ci-dessous toutes les informations nécessaires.

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