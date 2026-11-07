Comment regarder Stafford Rangers contre Grimsby Town avec un VPN

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Présentation du match

FA Cup - Journée 1 8 nov. 2026 - 07:00 Stan Robinson Stadium

Stafford Rangers reçoit Grimsby Town au Stan Robinson Stadium, à Willand, en FA Cup. L’équipe hors ligue professionnelle cherchera à créer la surprise face à son adversaire de Football League.

Les Rangers de Graham Deakin ont gagné leur place dans ce tour au terme d’une campagne de qualification exigeante. Ils ont éliminé Halesowen Town sur deux matches, puis Gateshead, en remportant le match à rejouer 5-0 pour se qualifier.

Tout n’a pas été simple. Stafford a subi une lourde défaite 4-0 contre Gloucester City en FA Trophy plus tôt dans la saison, un résultat qui souligne l’écart qu’il lui faudra combler face à une équipe professionnelle.

David Artell aborde cette rencontre avec un Grimsby en assez bonne forme. Le club a remporté ses deux derniers matches de League Two, battant York City 5-2 puis Gillingham 4-1 pour prendre de l’élan avant la coupe.

Sur ses cinq derniers matches de championnat, le bilan de Grimsby est plus contrasté : à ces victoires s’ajoutent des défaites contre Northampton Town et Port Vale. Mais son efficacité offensive ces dernières semaines lui donne de bonnes raisons d’être confiant.

Pour Stafford, c’est une occasion rare de se mesurer à une équipe professionnelle sur la scène nationale. Pour Grimsby, une qualification est attendue.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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