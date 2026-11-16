« Regardez son Instagram ! » : Cody Gakpo plaisante sur la carrière de mannequin de Virgil van Dijk et fait l’éloge de Florian Wirtz

Partager Suivez GOAL sur Google

L’attaquant néerlandais Cody Gakpo a salué la remarquable adaptation de son coéquipier Florian Wirtz à Liverpool. Il a également réagi avec humour aux compliments de Jurgen Klopp sur l’apparence saisissante du capitaine Virgil van Dijk.

Publicité

Des liens étroits avec Liverpool au sein de la sélection néerlandaise

Alors que les Pays-Bas se préparent à un choc très attendu face à l'Allemagne en Ligue des nations de l'UEFA, la forte présence de joueurs de Liverpool dans la sélection néerlandaise fait beaucoup parler. Jürgen Klopp, son ancien entraîneur à Liverpool, étant à la tête de la sélection allemande, les visages familiers d'Anfield sont naturellement au centre de l'attention médiatique avant la rencontre.

Entre discussions tactiques et plaisanteries, les liens noués à Liverpool restent forts entre les internationaux néerlandais.

Gakpo réagit au jugement de Klopp sur Van Dijk

Lors de ses échanges avec les médias, Gakpo a été invité à réagir aux récents propos de Jurgen Klopp, qui a plaisanté en présentant Virgil van Dijk comme l'un des joueurs les plus séduisants, son coéquipier avec les Pays-Bas et à Liverpool, qu'il ait jamais rencontrés. L'attaquant n'a pas caché son amusement face à la question.

« Si vous regardez la page Instagram de Virgil, vous y trouverez des photos où il pose comme mannequin, donc je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est beau ! » a lancé Gakpo en riant.

Publicité Publicité

Au-delà de la plaisanterie, le leadership et la présence imposante de Van Dijk restent des atouts majeurs pour son club comme pour sa sélection.

Related Topics

Prochains matchs ALM UEFA Nations League A 14:45 PAB Regarder

Gakpo salue l'intégration sans accroc de Florian Wirtz

Abordant la situation en club, Gakpo a couvert d'éloges Florian Wirtz, international allemand et son coéquipier à Liverpool, soulignant l'intelligence de jeu exceptionnelle du meneur de jeu et ses récentes prestations remarquables en Premier League.

« Concernant sa situation au club, je trouve qu'il a été incroyable lors de son dernier match : il a marqué un but, délivré une passe décisive et a été très important pour nous », a déclaré Gakpo.

Publicité

« En tant qu'équipe, nous connaissons ses qualités ; il les montre à chaque match et à chaque entraînement. C'est un joueur extraordinaire. »

Surmonter la pression liée au montant du transfert grâce à son intelligence de jeu

Gakpo a reconnu qu'arriver dans un club historique comme Liverpool contre une indemnité de transfert élevée n'est jamais facile, même pour les joueurs expérimentés, mais il a souligné que la vision du jeu exceptionnelle de Wirtz le rend indispensable.

Publicité

« Arriver à Liverpool avec une indemnité de transfert élevée rend forcément l'adaptation à ce championnat difficile pour n'importe qui, même pour des joueurs qui y ont évolué pendant dix ans », a fait remarquer Gakpo.

« Cependant, il possède une intelligence de jeu incroyable. Sa manière de lire le jeu et d'en dicter le rythme est très importante pour notre façon de jouer. Nous sommes très heureux de l'avoir. »