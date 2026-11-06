Comment regarder SC Aubagne Air Bel contre Amiens avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:45

Le SC Aubagne Air Bel reçoit Amiens en Ligue 3. Le club du sud espère mettre fin à une période difficile face à une équipe visiteuse qui fait preuve de bien plus de régularité ces dernières semaines.

Aubagne occupe la 17e place du classement de Ligue 3 et peine à obtenir des résultats. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat, encaissant beaucoup de buts sans parvenir à trouver son élan, à domicile comme à l’extérieur.

Amiens aborde cette rencontre dans une situation bien plus stable. Le club du nord est huitième du championnat et reste invaincu lors de ses trois dernières sorties en Ligue 3, avec des victoires et des matches nuls dans une série qui laisse penser qu’il trouve son rythme.

Le contraste de forme entre les deux équipes est saisissant. Aubagne ne parvient pas à empêcher ses adversaires de marquer, tandis qu’Amiens a montré une certaine solidité défensive et une efficacité offensive qui lui donnent confiance avant cette rencontre.

Pour Aubagne, c’est un match dont le club a besoin. Jouer devant son public et pouvoir prendre trois points face à une équipe de milieu de tableau représente l’une de ses meilleures occasions de s’éloigner de la zone de relégation.

Amiens ne prendra toutefois pas ce déplacement à la légère. Ses performances à l’extérieur ont contribué à sa récente série de résultats, et le club cherchera à prolonger son invincibilité dans un championnat où chaque point compte tant le classement est serré.

Pour tout savoir sur la diffusion de cette rencontre de Ligue 3, notamment l’heure du coup d’envoi et les possibilités de la suivre en streaming, poursuivez votre lecture.

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