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Serie A Femminile - Journée 7 14 nov. 2026 - 06:30

Le match entre Napoli Femminile et l’AC Milan est diffusé en direct sur DAZN. Voici les détails pour le suivre en streaming.

Napoli Femminile reçoit l’AC Milan en Serie A féminine. Les deux équipes occupent des places proches au classement et cherchent des points pour consolider leur saison.

L’équipe d’Alessandro Spugna aborde ce rendez-vous après plusieurs semaines en dents de scie. Le nul 0-0 contre la Lazio lors de la dernière journée a mis fin à une série négative, mais Napoli Femminile n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat.

L’AC Milan de Suzanne Bakker traverse une période difficile. L’équipe a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont le plus récent face à l’Inter (3-0), et peine à trouver de la régularité.

Ces dernières années, l’AC Milan a dominé les confrontations entre les deux équipes. Le club milanais s’est imposé 2-0 en décembre 2025 et 6-0 en janvier 2025, confirmant un net avantage sur Napoli Femminile dans leurs récents face-à-face.

Au classement, une seule place sépare les deux équipes : Napoli Femminile est neuvième, l’AC Milan huitième. Une victoire pourrait modifier les rapports de force dans cette partie du classement.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct.

Actualités des équipes

Du côté de Napoli Femminile, Alessandro Spugna n’a pas encore communiqué sa composition officielle ni donné d’informations sur d’éventuelles blessures ou suspensions. Des précisions sur l’effectif seront ajoutées dans les heures précédant le coup d’envoi.

Du côté de l’AC Milan, Suzanne Bakker n’a pas non plus dévoilé de composition probable ni communiqué sur d’éventuelles absentes ou suspendues. D’autres informations sur l’équipe seront disponibles à l’approche du match.

Forme actuelle

Napoli Femminile affiche un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Son dernier résultat est un nul 0-0 contre la Lazio, après une défaite 2-1 face à la Roma. Le point positif de cette période reste la victoire 4-1 contre Sassuolo en octobre dernier. Au total, Napoli Femminile a marqué six buts et en a encaissé cinq sur ces cinq rencontres.

L’AC Milan aborde ce match avec un bilan de deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties en championnat. Le résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre l’Inter. Auparavant, l’équipe avait perdu 1-0 face à Como Women et battu Ternana Femminile 3-0. Sur ces cinq matches, l’AC Milan a marqué sept buts et en a encaissé huit.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsqu’elles avaient fait match nul 0-0 sur le terrain de l’AC Milan. Sur leurs cinq derniers face-à-face, l’AC Milan compte trois victoires, contre aucune pour Napoli Femminile, ainsi qu’un match nul. L’AC Milan s’est imposé 2-0 en décembre 2025 et largement, 6-0, en janvier 2025, signe d’un avantage bien établi dans leurs confrontations récentes.

Classement

En Serie A féminine, Napoli Femminile occupe actuellement la neuvième place du classement, tandis que l’AC Milan est huitième.