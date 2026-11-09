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Ligue des Champions - Journée 4 10 nov. 2026 - 15:00 Stadio Tre Fontane

Le match sera diffusé en direct sur Disney+. Il est possible d’accéder au service sur abonnement et de suivre la rencontre en streaming sur tous les appareils compatibles.

Le Stadio Tre Fontane de Rome accueille le duel entre la Roma et le Servette, comptant pour la Women's Champions League. La Roma cherche à confirmer sur la scène européenne après un début de saison convaincant en Serie A.

Gianpiero Piovani peut s’appuyer sur une équipe en grande forme sur la scène nationale. Quatre victoires lors des cinq derniers matches, entre championnat et coupe, témoignent de la solidité du groupe, auteur de prestations de haut niveau face à des adversaires de premier plan.

Le Servette, dirigé par Cristian Toro Maspero, arrive à Rome après un parcours européen irrégulier. Les Suissesses ont alterné coups d’éclat et passages à vide ces dernières semaines, ce qui rend difficile de prévoir quel visage l’équipe montrera au Stadio Tre Fontane.

Les précédents entre les deux équipes sont favorables aux joueuses à domicile. La Roma a déjà affronté le Servette lors des qualifications de la Women's Champions League et s’est imposée avec autorité à chaque fois.

La tâche s’annonce difficile pour le Servette, mais les équipes suisses ont déjà montré qu’elles savaient créer la surprise sur la scène européenne. Toro Maspero devra trouver les bonnes solutions pour contenir une Roma qui, à domicile, laisse rarement des espaces.

Les options pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming sont indiquées ci-dessous.

Actualités des équipes

Du côté de la Roma, Gianpiero Piovani n’a signalé aucune absence pour blessure ou suspension. Le onze de départ probable n’a pas encore été communiqué et sera actualisé dans les heures précédant le coup d’envoi.

Du côté du Servette, Cristian Toro Maspero n’a donné aucune indication officielle sur l’état de son effectif. Là aussi, les dernières informations sur les joueuses convoquées seront disponibles à l’approche du match.

État de forme

La Roma aborde ce rendez-vous européen sur une dynamique positive : quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, entre Serie A et Women's Champions League. Son dernier résultat est un large succès 4-0 face au Calcio Como 1907 en championnat. Auparavant, la Roma avait battu le Napoli Femminile 2-1 et la Juventus 5-2, faisant preuve d’une grande efficacité offensive. Son seul revers est survenu face à Chelsea en Women's Champions League, sur le score de 2-0.

Le Servette affiche un bilan de deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties, toutes en compétitions européennes. Son résultat le plus récent est une victoire 5-1 contre l’Oud-Heverlee Leuven en Women's Champions League. Les Suissesses ont toutefois subi de lourdes défaites face à l’OL Lyon (0-8) et à l’HB Køge (1-5), avec un total de onze buts marqués et dix-sept encaissés.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre la Roma et le Servette remonte au 26 septembre 2024, lorsque la Roma s’était imposée 7-2 sur le terrain des Suissesses lors des qualifications de la Women's Champions League. Quelques jours plus tôt, le 18 septembre, la Roma avait déjà battu le Servette 3-1 à domicile lors du match aller. Sur les deux rencontres disputées entre les deux équipes, la Roma l’a emporté à chaque fois, inscrivant dix buts et en encaissant trois.

Classement

Au classement de la Women's Champions League, la Roma occupe actuellement la 17e place, tandis que le Servette est 13e.