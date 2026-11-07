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Serie A
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Stadio Olimpico, Rome
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Regardez Roma-Sassuolo en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming voir le match ?

Roma vs Sassuolo
Roma
Sassuolo
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre la Roma et Sassuolo : heure du coup d’envoi et informations sur les équipes

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crest
Serie A - Journée 11
Stadio Olimpico, Rome

Roma-Sassuolo est diffusé en direct sur DAZN et, en codiffusion, sur Sky Sport et NOW. Voici les chaînes disponibles pour suivre le match.

La Roma reçoit Sassuolo au Stade olympique de Rome samedi soir, lors de la 11e journée de Serie A 2026/27, avec l’ambition de consolider sa place dans le haut du classement.

Gasperini attend une réaction immédiate après avoir vu son équipe laisser Manchester United renverser la situation à Old Trafford en Ligue des champions : la Roma, qui menait 2-0, s’est inclinée 3-2. Une défaite difficile à digérer, mais le calendrier lui offre aussitôt l’occasion de rebondir.

Une victoire permettrait à la Roma de s’emparer provisoirement de la deuxième place, seule, à un point de la Lazio, leader, et devant l’Inter. L’enjeu est de taille et la Roma sait qu’elle ne peut pas se permettre de faux pas devant son public.

En face, Sassuolo arrive en pleine crise : quatre défaites consécutives, avec 16 buts encaissés sur cette période. La dernière, à domicile contre la Fiorentina (2-4), illustre les difficultés défensives de Sassuolo.

Aquilani devra se passer de son capitaine Domenico Berardi, une absence de poids pour une équipe qui a besoin de retrouver ses repères. Sassuolo occupe la 17e place du classement et cherche des points pour assurer son maintien.

Voici toutes les informations pour suivre Roma-Sassuolo en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Roma vs Sassuolo compositions

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formation
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
3-5-2
D. VasquezD. VasquezL. BalerdiL. BalerdiM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'DickaR. MoraR. MoraManu KonéManu Konéteam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. MalenA. MuricA. MuricJ. IdzesJ. IdzesD. Caleta-CarD. Caleta-CarS. WalukiewiczS. WalukiewiczS. CinquegranoS. CinquegranoN. MaticN. MaticJ. DoigJ. DoigK. ThorstvedtK. ThorstvedtI. SulemanaI. SulemanaA. LaurienteA. LaurienteS. EspositoS. Esposito
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
3-4-2-1
Roma

Onze de départ

Sassuolo

Remplaçants

Entraineur

  • G. Gasperini
  • A. Aquilani

À la Roma, une incertitude demeure au poste de gardien : Gollini risque fortement de déclarer forfait et Vasquez devrait de nouveau débuter dans les buts. Ndicka fait son retour en défense, tandis que Molina est en concurrence pour une place de titulaire. Svilar, Koné et Dybala sont indisponibles, tout comme Pellegrini et Rensch.

Sassuolo se présente à l’Olimpico sans Berardi, qui ne disputera pas le match et devrait revenir après la trêve. Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz et Skjellerup sont également absents. Dominguez devrait évoluer derrière Esposito et Laurienté dans le trio offensif.

Roma

Blessures et suspensions

Sassuolo

Forme du moment

ROM

ROM - Forme

SBR
V4-0
NAP
N3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
MUN
D3-2
But marqué (encaissé)
18/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SAS

SAS - Forme

MIL
N1-1
FRC
D4-2
COM
D2-0
LAZ
D2-6
FIO
D2-4
But marqué (encaissé)
7/17
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

La Roma affiche un bilan irrégulier sur ses cinq derniers matches : trois victoires, un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est la défaite 3-2 contre Manchester United en Ligue des champions. Auparavant, la Roma avait battu l’Udinese 5-2 et Cagliari 4-2 en Serie A, avec entre les deux un nul 3-3 contre Napoli. Au total, la Roma a inscrit 16 buts et en a encaissé 14 lors de ses cinq derniers matches.

Sassuolo traverse une période très difficile : quatre défaites consécutives et un nul sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite à domicile contre la Fiorentina (2-4). Auparavant, Sassuolo avait subi de lourdes défaites contre la Lazio (2-6) et Frosinone (2-4). Sur ses cinq derniers matches, Sassuolo a marqué 9 buts et en a encaissé 16.

Confrontations directes

Face à face

RomaNulSassuolo
4
0
1
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FDM
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FDM
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FDM
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Roma badge
Roma
ROM
2
FDM
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
FDM
9Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque la Roma s’était imposée 2-0 à domicile. Sur leurs cinq derniers duels en Serie A, la Roma a gagné quatre fois et Sassuolo une seule fois, preuve de la nette supériorité de la Roma dans leurs confrontations récentes.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
N
V
N
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
N
5
Milan ACMilan ACMIL
106312112+921
V
D
V
V
N
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
V
D
V
D
N
8
BologneBologneBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
104241713+414
D
V
N
D
V
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
N
D
D
V
V
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
13
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
103251620-411
D
N
N
D
V
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
N
D
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
N
D
D
D
16
ParmeParmePAR
11227917-88
D
V
N
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
D
D
D
D
N
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, la Roma occupe actuellement la troisième place, tandis que Sassuolo est 17e.

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