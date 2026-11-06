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Serie A - Journée 11 7 nov. 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Rome

Roma-Sassuolo est diffusé en direct sur DAZN et en coexclusivité sur Sky Sport et NOW. Voici les chaînes disponibles pour suivre le match.

La Roma reçoit Sassuolo au Stadio Olimpico de Rome, samedi soir, pour la 11e journée de Serie A 2026/27. La Roma entend conforter sa place dans le haut du classement.

Gasperini attend une réaction immédiate après la remontée subie à Old Trafford face à Manchester United en Ligue des champions : la Roma, qui menait 2-0, a finalement perdu 3-2. Une défaite difficile à digérer, mais le calendrier lui offre aussitôt l’occasion de se racheter.

Une victoire propulserait provisoirement la Roma seule à la deuxième place, à un point seulement de la Lazio, leader, et devant l’Inter. L’enjeu est de taille et la Roma sait qu’elle ne peut pas se permettre de faux pas devant son public.

En face, Sassuolo arrive en pleine crise : quatre défaites consécutives, avec 16 buts encaissés sur cette série. La dernière, à domicile contre la Fiorentina (2-4), illustre les difficultés défensives de l’équipe.

Aquilani devra se passer de son capitaine Domenico Berardi, une absence de poids pour une équipe qui a besoin de retrouver des certitudes. Sassuolo occupe la 17e place du classement et cherche des points pour assurer son maintien.

Voici toutes les informations pour suivre Roma-Sassuolo en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

À la Roma, une incertitude demeure au poste de gardien : Gollini risque fortement de déclarer forfait et Vasquez devrait de nouveau débuter dans les buts. Ndicka fait son retour en défense, tandis que Molina est en concurrence pour une place de titulaire. Svilar, Koné et Dybala sont indisponibles, tout comme Pellegrini et Rensch.

Sassuolo se présente à l’Olimpico sans Berardi, qui ne disputera pas le match et devrait revenir après la trêve. Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz et Skjellerup sont également absents. Dominguez devrait évoluer derrière Esposito et Laurienté dans le trio offensif.

Forme actuelle

La Roma affiche un bilan irrégulier sur ses cinq derniers matches : trois victoires, un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une défaite 3-2 face à Manchester United en Ligue des champions. Auparavant, elle avait battu l’Udinese 5-2 et Cagliari 4-2 en Serie A, avec entre les deux un nul 3-3 contre Napoli. Au total, sur ses cinq derniers matches, la Roma a marqué 16 buts et en a encaissé 14.

Sassuolo traverse une période très difficile : quatre défaites consécutives et un nul sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite à domicile contre la Fiorentina (2-4). Auparavant, l’équipe avait subi de lourds revers contre la Lazio (2-6) et Frosinone (2-4). Sur ses cinq derniers matches, Sassuolo a marqué 9 buts et en a encaissé 16.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque la Roma s’était imposée 2-0 à domicile. Sur leurs cinq derniers duels en Serie A, la Roma a gagné quatre fois et Sassuolo une seule fois. La Roma a ainsi affiché une nette supériorité dans leurs confrontations récentes.

Classement

En Serie A, la Roma occupe actuellement la troisième place, tandis que Sassuolo est 17e.