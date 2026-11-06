Comment regarder Red Bull New York contre Atlanta United avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site Web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 16:00 Sports Illustrated Stadium

Red Bull New York reçoit Atlanta United au Sports Illustrated Stadium, dans le New Jersey, pour un match de saison régulière de Major League Soccer dont les enjeux diffèrent pour les deux équipes.

L’équipe de Michael Bradley occupe la dixième place de la conférence Est et doit obtenir des résultats pour améliorer sa position dans la course aux playoffs à l’approche de la fin de la saison régulière. Ses performances récentes ont été irrégulières et elle comptera beaucoup sur l’avantage du terrain.

Atlanta United, dirigé par Gerardo Martino, traverse une période difficile. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de MLS et occupe la 13e place à l’Est, sans parvenir à réduire l’écart qui le sépare des places qualificatives pour les playoffs.

Pour Atlanta, ce match n’a rien d’une simple formalité. Une série de défaites l’a placé dans une situation précaire, et le déplacement dans le New Jersey ne lui facilitera pas la tâche.

Red Bull New York a montré qu’il pouvait rivaliser à ce niveau, mais sa saison est marquée par une irrégularité qui rend ses performances difficiles à prévoir. Bradley attendra une prestation plus convaincante après deux défaites consécutives.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match en direct.

Actualités des équipes et effectifs