Comment regarder Real Valladolid contre Leganés avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie beIN SPORTS CONNECT

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffusions internationales ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffusions internationales ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 12 2 nov. 2026 - 12:30 Estadio Jose Zorrilla

Le Real Valladolid reçoit Leganés au stade Jose Zorrilla pour une rencontre de Segunda División qui revêt une grande importance pour les deux équipes, situées dans la seconde moitié du classement.

L’équipe de Fran Escriba aborde ce match avec des résultats contrastés. Sa victoire contre le CD Covadonga en Coupe du Roi la semaine dernière lui a donné un certain élan, mais les deux défaites consécutives en championnat face à Grenade et Eldense qui l’ont précédée ont montré la fragilité de Valladolid en Segunda División. Le club occupe la 16e place du classement.

Leganés arrive à Valladolid dans une situation encore plus difficile. L’équipe de Luis Miguel Carrion a perdu quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, encaissant huit buts au cours de cette période. Son seul point sur cette série provient d’un match nul 1-1 contre Majorque. Elle se trouve juste derrière Valladolid, à la 17e place.

Le bilan des confrontations directes apporte un éclairage intéressant. Leganés a dominé les dernières rencontres, remportant trois des cinq derniers duels, dont une victoire 3-0 à domicile plus tôt cette saison. La dernière victoire de Valladolid face à cet adversaire remonte à mars, sur cette même pelouse.

Les deux entraîneurs attendront une réaction de leurs joueurs. Pour Valladolid, l’avantage du terrain et le souvenir de cette victoire 3-2 contre Leganés en mars pourraient être sources de confiance. Pour Leganés, une série de résultats aussi mauvaise appelle une réponse, et rapidement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Real Valladolid contre Leganés, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

Actualités des équipes et effectifs