Comment regarder Real Madrid Femenino contre le Paris FC avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 4 10 nov. 2026 - 12:45 Ciudad Real Madrid

Real Madrid Femenino reçoit le Paris FC à la Ciudad Real Madrid en Ligue des champions féminine. Les deux clubs cherchent à consolider leur position au classement de leur groupe.

L’équipe de Pau Quesada aborde cette rencontre après un nul 1-1 contre l’Athletic Bilbao en Liga F ce week-end, un résultat qui a mis fin à une série de deux victoires consécutives en championnat. Sa dernière sortie européenne s’est soldée par un nul 2-2 contre le Bayern Munich, montrant qu’elle peut rivaliser au plus haut niveau, mais aussi qu’elle présente des fragilités défensives.

Sur ses cinq derniers matches, le Real Madrid compte deux victoires, deux nuls et une défaite. L’équipe marque régulièrement, mais a encaissé un but lors de quatre de ces rencontres. À domicile, elle cherchera à se montrer plus solide en défense pour accompagner des performances offensives encourageantes.

Le Paris FC se rend en Espagne en bonne forme sous la direction de Sandrine Soubeyrand. Les visiteuses ont écrasé Montpellier 5-0 lors de leur dernière rencontre de Première Ligue et ont remporté trois de leurs cinq derniers matches, faisant match nul lors des deux autres.

Leur parcours en Ligue des champions féminine invite toutefois à davantage de prudence. Le Paris FC a fait match nul 1-1 contre le BK Haecken FF lors de son dernier match de groupe européen. Prendre des points à l’extérieur en Espagne donnerait donc un sérieux coup de pouce à ses ambitions continentales.

Les deux clubs se sont affrontés quatre fois dans cette compétition ces dernières saisons, avec des résultats favorables tantôt à l’un, tantôt à l’autre. Leurs précédentes confrontations laissent présager un match disputé et serré.

Pour tout savoir sur la diffusion du match, notamment la chaîne de télévision et les modalités de retransmission en direct, poursuivez votre lecture.

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