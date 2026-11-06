Comment regarder RAAL La Louvière contre le Cercle Bruges avec un VPN

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Présentation du match

First Division A - Journée 11 7 nov. 2026 - 14:45 Easi Arena

RAAL La Louvière reçoit le Cercle Bruges à l’Easi Arena, à La Louvière, en Division 1A belge. Les deux clubs occupent les deux dernières places du classement et ont cruellement besoin de points.

L’équipe d’Edward Still aborde cette rencontre après une lourde défaite 5-2 contre le Sporting Charleroi le week-end dernier, un résultat qui aura renforcé la détermination au sein du club. Avant ce revers, RAAL avait montré de belles qualités en inscrivant trois buts sans en encaisser face à Zulte Waregem.

Le Cercle Bruges arrive avec un meilleur moral après sa victoire 2-1 contre le Royal Antwerp lors de sa dernière sortie en championnat. Les hommes de Pedro Caixinha manquent toutefois de régularité, avec trois défaites lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Les deux clubs se sont affrontés quatre fois la saison dernière, offrant des rencontres animées. RAAL a remporté leur dernière confrontation sur ce terrain 4-1 en mai, de quoi donner aux supporters locaux de véritables raisons d’être optimistes.

Les deux équipes étant dans la zone de relégation, l’enjeu est considérable. Les trois points pourraient changer la donne pour celle qui les décrochera.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder RAAL La Louvière contre le Cercle Bruges, notamment la chaîne de télévision, les modalités de diffusion en direct et l’heure du coup d’envoi.

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