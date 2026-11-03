Comment regarder Pohang Steelers contre Gamba Osaka avec un VPN

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 4 4 nov. 2026 - 05:00

Pohang Steelers reçoit Gamba Osaka en Ligue des champions Élite de l’AFC, les deux équipes cherchant à améliorer leur position au classement du groupe Est.

Pohang aborde cette rencontre dans une période difficile, avec deux défaites lors de ses cinq derniers matches, dont un revers 3-0 face à Kashima Antlers lors de sa dernière sortie sur la scène continentale. L’équipe de Tae-Ha Park a manqué de régularité, tant en K-League 1 qu’en compétition asiatique, et devra livrer une meilleure prestation à domicile.

Gamba Osaka, entraîné par Tomokazu Myojin, s’est montré difficile à battre ces dernières semaines, restant invaincu lors de quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa solidité est évidente, même s’il a concédé davantage de matches nuls qu’il n’a remporté de victoires et n’a pas toujours marqué facilement.

Avant cette rencontre, les visiteurs occupent la troisième place du classement du groupe Est, ce qui leur donne de bonnes raisons de viser un résultat positif à l’extérieur. Pohang, en revanche, se trouve à la 14e place et a besoin de points pour rester dans la course au sein du groupe.

Cette rencontre s’inscrit également dans l’histoire récente des deux clubs : leurs deux confrontations plus tôt cette année donnent un nouvel éclairage à une rivalité continentale qui s’est répétée.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de la Ligue des champions Élite de l’AFC en direct.

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