Comment regarder Philadelphia Union contre Toronto FC avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 16:00 Subaru Park

Philadelphia Union reçoit Toronto FC au Subaru Park, à Chester, pour un match de saison régulière de Major League Soccer qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les deux équipes au classement de la Conférence Est.

L’Union de Ryan Richter aborde cette rencontre après une période difficile. Sa défaite 1-0 face au FC Cincinnati lors de sa dernière sortie prolonge une série au cours de laquelle il n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches. La pression monte pour une équipe qui voudra préserver sa place qualificative pour les playoffs.

Toronto FC arrive en Pennsylvanie après avoir connu ses propres difficultés. L’équipe de Robin Fraser s’est inclinée 3-1 face à Atlanta United lors de sa dernière sortie, un résultat d’autant plus douloureux au vu des circonstances de ce match. Elle n’a remporté que deux de ses cinq dernières rencontres de championnat.

L’Union occupe la sixième place de la Conférence Est, tandis que Toronto pointe au 12e rang. Cet écart au classement renforce l’enjeu de la rencontre : Philadelphia doit renouer avec la victoire, et Toronto a besoin de points pour remonter au classement.

Les deux équipes ont suffisamment de qualités pour offrir un match disputé, mais aucune n’a fait preuve d’une régularité qui lui permettrait d’aborder cette rencontre sereinement. À ce stade de la saison, la forme et la confiance restent fragiles.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour suivre le match.

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