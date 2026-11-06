Comment regarder Paris 13 Atletico contre La Roche VF avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:45

Paris 13 Atletico reçoit La Roche VF dans un match de Ligue 3 opposant une équipe de milieu de tableau à l’actuel leader du championnat.

Paris 13 Atletico aborde cette rencontre à la dixième place du classement, après une série de résultats contrastés lors de ses cinq dernières sorties. Sa victoire 3-1 contre Rouen a montré ce dont il est capable, mais une défaite face à Concarneau et un match nul contre le FC Fleury 91 le maintiennent dans la seconde moitié du tableau.

La Roche VF arrive dans une forme nettement meilleure. En tête de la Ligue 3, l’équipe visiteuse a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 2-0 contre Bourg en Bresse Peronnas lors de sa dernière sortie en championnat.

L’écart au classement est révélateur à l’approche de cette rencontre. La Roche a été l’équipe la plus régulière du championnat jusqu’ici cette saison et cherchera à prolonger cette série à l’extérieur.

Pour Paris 13 Atletico, une victoire à domicile permettrait de réduire considérablement l’écart avec les équipes qui le précèdent et de signer un résultat marquant face à l’une des équipes les plus en forme du championnat.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Paris 13 Atletico contre La Roche VF.

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