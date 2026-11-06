Comment regarder Oxford City contre Leicester City avec un VPN

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Présentation du match

FA Cup - Journée 1 6 nov. 2026 - 14:45 The RAW Charging Stadium

Oxford City reçoit Leicester City au The RAW Charging Stadium, à Marston, pour une rare confrontation en FA Cup entre deux équipes évoluant à des niveaux très différents du football anglais.

Oxford City, qui évolue en National League North/South, s’attend à un rude défi face à Leicester City, actuellement en League One sous la direction de Russell Martin. La capacité de la FA Cup à offrir de telles affiches entre clubs de divisions différentes contribue à la longévité de la compétition.

L’équipe d’Oxford City dirigée par Ross Jenkins aborde ce match après une défaite 1-3 contre South Shields en National League, même si elle avait fait preuve de résistance plus tôt dans son parcours en coupe en battant Torquay United lors des qualifications. Le soutien de son public sera essentiel si elle veut créer la surprise.

Leicester arrive dans une forme correcte. L’équipe de Martin a fait match nul 2-2 contre Stevenage lors de sa dernière sortie en championnat, mais a remporté trois de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, dont une nette victoire 3-0 face à Wigan Athletic.

Pour Oxford City, c’est le genre de rendez-vous qui peut marquer une saison. Pour Leicester, c’est l’occasion de poursuivre son parcours dans une coupe qui conserve son importance, quelle que soit la division dans laquelle évolue un club.