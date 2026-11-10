Comment regarder Oud-Heverlee Leuven contre HB Koege avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 4 11 nov. 2026 - 12:45 King Power at Den Dreef

Oud-Heverlee Leuven reçoit HB Køge au stade King Power at Den Dreef, à Louvain, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine.

Leuven traverse une période difficile dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs. L’équipe de Ster Habibzadeh a perdu ses deux derniers matches de Ligue des champions sur le score cumulé de 10-1, encaissant cinq buts contre Servette puis cinq autres contre le Paris Saint-Germain.

Le club belge occupe la 18e place du classement de la Ligue des champions féminine et a impérativement besoin de points pour prolonger son parcours européen. Recevoir une équipe située hors du top 10 lui offre l’occasion d’enrayer cette mauvaise série.

HB Køge arrive en Belgique sur une dynamique bien différente en championnat. L’équipe de Kristian Moerch Rasmussen a remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat, dont une large victoire 6-0 contre AGF le week-end dernier, et aborde cette rencontre avec une réelle confiance.

Le club danois occupe la 11e place du classement de la Ligue des champions féminine, sept rangs devant Leuven. Une victoire lui permettrait de consolider encore sa position dans la compétition.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Oud-Heverlee Leuven contre HB Køge, notamment la chaîne de télévision et les informations sur la diffusion en direct.

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