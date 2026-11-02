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L’ancien entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a lancé un avertissement sans détour : le club pourrait être relégué de Premier League. Le Néerlandais estime que la compétitivité du championnat expose réellement l’équipe de Michael Carrick, en difficulté, à une relégation impensable.

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United sérieusement menacé de relégation

Ten Hag estime qu'United fait face à une réelle menace de relégation de Premier League. Ses propos font suite à une lourde défaite 2-0 face à Chelsea samedi. Ce résultat laisse l'équipe de Carrick à la 17e place, avec seulement sept points en neuf matches. Elle ne devance Crystal Palace, qui occupe la dernière place relégable, qu'à la différence de buts.

Manchester United traverse actuellement une série de neuf matches sans victoire, toutes compétitions confondues. Selon Opta, il s'agit de sa plus longue série sans succès depuis 1984.

Ten Hag met en garde contre un cercle vicieux

La direction d'United a choisi de maintenir Carrick en poste pour le déplacement à Stamford Bridge. Cette décision a été prise malgré de lourdes défaites récentes, notamment une défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth et une déroute 4-1 sur le terrain de Como en Ligue des champions.

Interrogé sur la possibilité qu'United connaisse sa première relégation depuis plus d'un demi-siècle, Ten Hag a livré une analyse sans détour. Le Néerlandais a notamment souligné le niveau élevé du championnat.

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« En Premier League, c'est tout à fait possible, car toutes les équipes sont tout simplement fortes », a déclaré Ten Hag à ESPN. « Si vous vous retrouvez une fois en mauvaise posture et que vous entrez vraiment dans ce cercle vicieux, oui, alors cela peut devenir très, très difficile. »

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Un contraste saisissant dans la trajectoire récente du club

Ten Hag a pris les rênes de l'équipe à Old Trafford en 2022 et a mis fin à la disette de trophées du club avant son limogeage en 2024. Durant son mandat, il a mené United à la victoire en Coupe d'Angleterre et en Coupe de la Ligue anglaise.

Le technicien néerlandais a récemment été nommé directeur technique du FC Twente en vue de la saison 2026-27. Revenant sur son passage en Angleterre, il a souligné le contraste saisissant entre ses succès et la situation actuelle du club.

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« Avant notre arrivée, six ans sans remporter de trophée », a rappelé Ten Hag. « Regardez où le club en est maintenant. »

Des matches cruciaux attendent United, en difficulté

Carrick doit désormais trouver le moyen de remobiliser son groupe avant deux matches cruciaux à domicile. United a désespérément besoin d'un résultat positif pour enrayer sa chute inquiétante et retrouver une confiance ébranlée.

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United recevra l'AS Roma en Ligue des champions mardi soir. L'attention se tournera ensuite rapidement vers la lutte pour le maintien en Premier League. L'équipe de Carrick accueillera Aston Villa à Old Trafford dimanche pour un match qu'elle doit impérativement gagner.