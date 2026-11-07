Comment regarder Orlando City contre New England Revolution avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez son site Web ou ouvrez l’application officielle de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 16:00 Inter&Co Stadium

Orlando City reçoit New England Revolution à l’Inter&Co Stadium d’Orlando pour un match de saison régulière de Major League Soccer qui revêt une réelle importance pour les deux équipes à l’approche de la fin de la campagne.

Orlando City aborde cette rencontre dans une période difficile. L’équipe de Martin Perelman n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de MLS et s’est inclinée 4-0 face au Charlotte FC lors de sa dernière sortie, un résultat qui devrait avoir renforcé sa concentration avant ce match à domicile.

Orlando occupe la neuvième place de la Conférence Est et ses espoirs de qualification pour la phase finale sont menacés. Une victoire est indispensable pour conserver ces ambitions.

New England Revolution arrive à Orlando sur une bonne dynamique. L’équipe de Marko Mitrovic a remporté quatre de ses cinq derniers matches et occupe la troisième place de la Conférence Est. Elle reste sur une défaite 2-1 contre l’Inter Miami CF, après trois victoires consécutives.

New England a assuré sa place en Coupe des champions de la Concacaf 2027 grâce à ce résultat contre l’Inter Miami et cherchera à préserver sa bonne position dans la Conférence Est alors que la saison régulière touche à sa fin.

Cette rencontre oppose une équipe à domicile en quête de forme à un adversaire en confiance, doté d’une identité de jeu bien définie. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Orlando City contre New England Revolution en direct.

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