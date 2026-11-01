Comment regarder Newcastle United contre Everton avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Choisissez un VPN fiable . Optez pour un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Optez pour un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site Web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Premier League - Journée 9 2 nov. 2026 - 15:00 St James' Park

Newcastle United reçoit Everton à St James' Park pour un match de Premier League qui compte pour les deux équipes, alors qu’une rivalité se dessine entre elles. Les deux clubs se sont affrontés il y a quelques jours seulement au quatrième tour de la Carabao Cup. Everton s’est imposé 3-1 au Hill Dickinson Stadium et les voilà de nouveau face à face en championnat.

Le Newcastle de Matthias Jaissle aborde cette rencontre avec l’intention de rebondir après son élimination en coupe. Newcastle a manqué de régularité ces dernières semaines, et une défaite à domicile contre un rival direct accentuerait la pression sur un effectif déjà confronté à des problèmes de blessures.

Pour Everton, la situation est plus compliquée que ne le laisse penser le résultat en coupe. David Moyes a confirmé avant la rencontre de milieu de semaine que Jack Grealish avait été écarté pour avoir enfreint les règles disciplinaires du club après une absence non autorisée à l’entraînement. Moyes a défendu publiquement cette décision, mais a refusé d’en dire davantage, renvoyant les questions à la direction du club. Reste à savoir si Grealish sera de nouveau disponible pour ce match.

Everton se rend également dans le Tyneside sans Jarrad Branthwaite, toujours indisponible en raison du protocole lié aux commotions cérébrales pour un deuxième match consécutif. Moyes a montré que son équipe pouvait jouer sans ces deux joueurs, mais se passer d’un défenseur central de la qualité de Branthwaite pour un déplacement à St James' Park est loin d’être idéal.

Everton occupe deux places de moins que Newcastle au classement de la Premier League. Les deux clubs verront dans cette rencontre un match à gagner pour rester au contact de la première moitié du classement. Le résultat de milieu de semaine donne un avantage psychologique à l’équipe de Moyes, même si le championnat exige de repartir de zéro.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Newcastle United contre Everton.

Actualités des équipes et effectifs