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Serie A - Journée 11 8 nov. 2026 - 06:30 Diego Armando Maradona

Napoli-Lazio sera diffusé en direct sur DAZN, qui détient les droits de tous les matches de Serie A 2026/27. Voici les options pour suivre la rencontre.

Napoli reçoit la Lazio au stade Diego Armando Maradona pour un match de Serie A qui arrive à un moment délicat pour les deux équipes, bien que pour des raisons opposées.

Le Napoli de Massimiliano Allegri traverse une période de grandes difficultés. Après sa défaite 2-0 contre la Juventus en championnat, Napoli a subi un lourd revers 4-1 face à Porto en Ligue des champions. Les buts de Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior et Samu sur penalty ont fait sombrer une équipe qui avait égalisé par McTominay en première période. Ce résultat a mis en évidence des tensions internes, avec une altercation sur le terrain entre De Bruyne et Lucca, tandis que la position d’Allegri semble de plus en plus remise en question.

La Lazio, à l’inverse, arrive en tête de la Serie A après dix journées et reste sur cinq victoires consécutives. Les hommes de Gennaro Gattuso ont battu Cagliari 2-1 lors de leur dernière sortie, confirmant leur excellente forme.

L’absence de Mattia Zaccagni pèse toutefois sur la Lazio. Le capitaine s’est blessé à une cuisse lors du match contre Cagliari et son indisponibilité pourrait durer jusqu’à un mois. Pour le remplacer, Gattuso semble enclin à donner sa chance à Andrea Pinamonti dès le coup d’envoi, Noslin restant une option sérieuse.

Du côté de Napoli, la liste des absents est déjà longue : Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres et Spinazzola, entre autres, restent indisponibles. Allegri récupère De Bruyne et Hojlund, mais son équipe doit retrouver de la cohésion et des résultats avant que la situation ne devienne irréversible.

Voici toutes les informations pour regarder le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Napoli doit composer avec une longue liste d’absents : Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo et Olivera sont forfaits sur blessure, tandis que Marianucci est suspendu. Allegri devrait aligner Meret dans les buts, Beukema, Rafa Marín et Rrahmani en défense, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa et Gilmour au milieu, et Hojlund en attaque.

La Lazio doit se passer de Furlanetto, Gudmundsson et Zaccagni, blessés. Gattuso devrait faire confiance à Mandas dans les buts, avec Sutalo, Provstgaard et Floriani Mussolini en défense, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane et Isaksen au milieu, ainsi que Noslin et Cancellieri dans le trio offensif.

Forme du moment

Napoli compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est la lourde défaite 4-1 contre Porto en Ligue des champions, précédée du revers 2-0 face à la Juventus en Serie A. Sur ces cinq rencontres, Napoli a inscrit douze buts et en a encaissé onze.

La Lazio a remporté ses cinq derniers matches de championnat, affichant une efficacité offensive remarquable. Sa dernière victoire, 2-1, a été obtenue contre Cagliari. Auparavant, la Lazio avait écrasé Sassuolo 6-2 à l’extérieur. Sur ces cinq rencontres, l’équipe de Gattuso a marqué treize buts et en a encaissé six.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsque Napoli s’était imposé 2-0 sur le terrain de la Lazio en Serie A. Parmi les cinq confrontations disponibles, la Lazio s’est imposée deux fois et Napoli trois fois, avec un nul 2-2 en février 2025. La Lazio a perdu ses deux confrontations directes de la saison 2025/26 de Serie A face à Napoli.

Classement

En Serie A, la Lazio occupe la première place du classement, tandis que Napoli est huitième.