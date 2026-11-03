Comment regarder Melbourne Victory contre Persib Bandung avec un VPN

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Avant-match

AFC Champions League Two - Journée 4 4 nov. 2026 - 02:45

Melbourne Victory reçoit Persib Bandung en Ligue des champions 2 de l’AFC, avec l’objectif d’inverser le résultat de leur confrontation d’il y a quelques jours.

Victory aborde cette rencontre dans une période difficile. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et sa dernière sortie à domicile s’est soldée par un nul 1-1 contre Central Coast Mariners en A-League Men.

Persib Bandung, en revanche, est l’équipe en forme de cette confrontation. Le club indonésien a battu Victory 2-0 à Bandung et reste sur une nette victoire 4-0 contre Isenmulang Kalteng en Super League.

Persib occupe la tête du groupe E en Ligue des champions 2 de l’AFC, tandis que Victory est deuxième. Pour rester au contact en tête du groupe, le club australien doit impérativement gagner cette rencontre.

Persib a montré qu’il pouvait gagner à l’extérieur, et ses récents résultats en championnat renforcent sa confiance. Victory devra nettement hausser son niveau pour inverser la tendance sur son terrain.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Melbourne Victory contre Persib Bandung.

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