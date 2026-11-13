Comment regarder Manchester United Women contre Crystal Palace FC Women avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 10 14 nov. 2026 - 07:45 The Progress With Unity Stadium

Manchester United Women reçoit Crystal Palace FC Women au Progress With Unity Stadium, à Leigh, pour une rencontre de Women’s Super League dont les enjeux diffèrent pour les deux équipes.

L’équipe d’Eva Olid occupe la cinquième place du classement de la WSL et cherchera à mettre la pression sur les clubs qui la précèdent. Une victoire à domicile constituerait une étape importante dans cette quête.

United aborde cette rencontre dans une forme convenable. Deux matches nuls consécutifs en championnat contre Everton et Manchester City ont été compensés par des victoires en coupe face à Burnley et Liverpool. Son dernier résultat est une victoire 1-0 sur le terrain d’Aston Villa en WSL.

Crystal Palace se trouve dans une situation bien moins confortable. L’équipe de Josanne Potter occupe la dixième place du classement de la WSL et a subi trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Ses victoires contre Charlton Athletic et Tottenham Hotspur lors de ses deux dernières sorties suggèrent toutefois un regain de forme.

Le bilan des confrontations entre ces clubs penche nettement en faveur d’United, qui a remporté leurs deux dernières rencontres. Palace devra proposer autre chose pour inverser cette tendance.

Pour tout savoir sur la façon de regarder ce match de WSL en direct, poursuivez votre lecture.

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