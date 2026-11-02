Comment regarder Manchester United U19 contre Roma U19 avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Youth League - Journée 4 3 nov. 2026 - 08:00

Manchester United U19 et Roma U19 s’affrontent en UEFA Youth League dans un match qui représente un test important pour les deux équipes, désireuses d’améliorer leur position dans la compétition.

Manchester United a récemment connu une série de résultats difficiles en Youth League, avec deux défaites consécutives face à Como U19 et Atletico Madrid U19. La lourde défaite contre l’équipe espagnole aura fait mal, et les jeunes joueurs de Manchester United auront à cœur de réagir à domicile.

Roma aborde cette rencontre en meilleure forme après sa dernière sortie, lors de laquelle l’équipe a inscrit cinq buts sans en encaisser contre Slovan Bratislava U19. Ce résultat lui aura donné confiance avant ce match.

Le classement montre clairement la situation de chaque équipe dans cette compétition. Manchester United figure actuellement loin des premières places et a un besoin urgent de points, tandis que Roma occupe une position nettement plus favorable et cherchera à conforter sa place parmi les équipes de tête.

Les deux équipes savent qu’à ce stade de la Youth League, les écarts sont minces. Une victoire pourrait s’avérer décisive pour les ambitions de qualification de l’une comme de l’autre.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour regarder ce match.

Actualité et effectifs des équipes