Comment regarder Manchester United contre Aston Villa avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United reçoit Aston Villa à Old Trafford dimanche, dans un match de Premier League qui revêt une grande importance pour les deux clubs à l’approche de la trêve internationale.

United reste sur une victoire spectaculaire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions en milieu de semaine, un résultat qui a mis fin à une série de neuf matches sans victoire remontant à septembre. L’équipe de Michael Carrick demeure en grande difficulté en championnat, à la 17e place du classement de Premier League, et ne peut se permettre un nouveau faux pas à domicile.

La victoire contre la Roma a redonné le moral à Old Trafford, mais elle a eu un prix. Carlos Baleba, recruté cet été en provenance de Brighton pour 70 millions de livres sterling, est sorti en boitant en seconde période en raison d’un problème suspecté aux ischio-jambiers. Carrick a depuis confirmé que le joueur de 22 ans serait absent plusieurs semaines, ce qui le prive de ce match et de toute la trêve internationale.

Aston Villa arrive à Manchester à la 10e place, même si ses résultats récents ont été irréguliers. L’équipe d’Unai Emery a subi une défaite 3-0 contre Barcelone en Ligue des champions mardi dernier, mais elle avait signé une victoire notable 2-1 sur le terrain de Manchester City plus tôt en octobre.

Zion Suzuki, recruté cet été par Villa, a attiré l’attention de clubs de toute l’Europe après un début de saison impressionnant dans les buts. Mais Emery se concentrera sur les points à prendre en Premier League dimanche plutôt que sur les spéculations concernant l’avenir de son gardien.

Alors que United a absolument besoin d’une victoire pour rester à l’écart de la zone de relégation et que Villa cherche à retrouver la première moitié du classement, aucune des deux équipes ne peut prendre ce match à la légère. Voici tout ce qu’il faut savoir pour le regarder.

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