Comment regarder Malaga contre le Racing Santander avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:00 Estadio La Rosaleda

Malaga reçoit le Racing Santander au stade La Rosaleda le dimanche 8 novembre, pour une rencontre de Liga entre deux équipes qui luttent en bas de tableau.

Malaga occupe la dernière place du championnat et peine à enchaîner les résultats cette saison. L’équipe de Juan Funes n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat et a encaissé neuf buts sur cette période. Retrouver de la solidité défensive est donc sa priorité.

Le Racing Santander reste sur une lourde défaite 3-0 contre le Real Madrid lors de sa précédente rencontre de championnat, un résultat qui a laissé l’équipe de Jose Lopez à la 16e place. Les visiteurs ont encaissé beaucoup de buts ces dernières semaines et devront nettement élever leur niveau pour ramener quelque chose de ce déplacement dans le sud.

Aucune des deux équipes ne peut se permettre beaucoup d’autres faux pas. Malaga n’a marqué que deux fois lors de ses cinq derniers matches de championnat et, alors que la confiance est fragile dans tout l’effectif, retrouver de l’efficacité offensive sera aussi important que de resserrer sa défense.

Du côté du Racing, l’ambiance autour du club est contrastée. Une victoire en Coupe du Roi contre le Ribadesella CF a offert un peu de répit, mais les résultats en championnat restent la priorité et le nombre de buts encaissés est préoccupant.

Cette rencontre a des allures de match à six points pour les deux clubs : l’écart qui les sépare du maintien ou d’une situation réellement dangereuse pourrait considérablement se réduire ou se creuser d’ici le coup de sifflet final à La Rosaleda.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Malaga contre le Racing Santander en direct.

Les options pour suivre Malaga contre le Racing Santander en streaming sont indiquées ci-dessous.

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