Comment regarder Los Angeles FC contre Minnesota United avec un VPN

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Avant-match

Major League Soccer - Journée 33 1 nov. 2026 - 20:30 BMO Stadium

Los Angeles FC reçoit Minnesota United au BMO Stadium pour une rencontre de MLS dans la Conférence Ouest, aux enjeux différents pour les deux équipes. LAFC cherche à obtenir le meilleur classement possible en vue des playoffs. Minnesota United lutte pour préserver ses chances d’y participer.

L’équipe de Xavi Tamarit a assuré sa place pour les playoffs de la MLS Cup après un nul spectaculaire face au LA Galaxy (2-2) le week-end dernier. Le club participera ainsi aux playoffs pour la cinquième saison consécutive. À deux matches de la fin de la saison régulière, LAFC doit désormais bien terminer pour bénéficier de l’avantage du terrain en playoffs.

LAFC a manqué de régularité ces dernières semaines, avec trois nuls lors de ses cinq derniers matches de championnat. Ses faiblesses défensives ont été exposées lors d’El Trafico : le gardien Hugo Lloris a relâché une frappe, permettant au Galaxy d’inscrire un deuxième but. L’équipe de Tamarit a fait preuve de caractère pour revenir, mais la manière dont elle a encaissé ces buts inquiétera le staff technique.

Minnesota United arrive à Los Angeles à la 13e place de la Conférence Ouest, hors des places qualificatives pour les playoffs. L’équipe de Cameron Knowles a remporté une victoire encourageante pour le moral face au Sporting Kansas City (3-1) lors de sa dernière sortie. Mais elle a affiché une forme irrégulière dans l’ensemble : ses trois nuls lors de ses cinq derniers matches l’ont empêchée de réduire suffisamment l’écart avec les places qualificatives.

Pour Minnesota United, une victoire au BMO Stadium préserverait ses maigres espoirs de qualification pour les playoffs à l’approche de la dernière semaine de la saison régulière. Pour LAFC, trois points contribueraient grandement à lui assurer un match de playoffs à domicile.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder LAFC contre Minnesota United en direct.

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