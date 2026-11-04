Comment regarder Lion City Sailors FC contre Adelaide United avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 4 5 nov. 2026 - 05:00

Lion City Sailors reçoit Adelaide United en Ligue des champions 2 de l’AFC. Le club singapourien entend conforter sa nette avance en tête du groupe F.

Lion City Sailors arrive en excellente forme. Le club a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues entre la S.League et la scène continentale, et s’est imposé 2-0 face à Adelaide lors du match aller, il y a quelques jours seulement.

Adelaide United aborde cette rencontre sous pression. Le club australien a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont deux défaites consécutives contre Lion City Sailors et Perth Glory. Il lui faut un résultat pour préserver ses chances de qualification.

Deuxième du groupe F, Adelaide sait qu’une défaite pourrait s’avérer décisive pour la suite de la phase de groupes. L’écart entre les deux équipes dans ce groupe montre clairement laquelle bénéficie actuellement de la meilleure dynamique.

Pour tout savoir sur la manière de regarder ce match en direct, poursuivez votre lecture.

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