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Serie A - Journée 10 1 nov. 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Genoa sera diffusé en direct sur DAZN, NOW et Sky Sport. Voici les options pour s’abonner et suivre le match.

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Lecce reçoit le Genoa au stade Ettore Giardiniero - Via del Mare pour une rencontre de Serie A entre deux équipes proches l’une de l’autre en milieu de tableau.

L’équipe d’Eusebio Di Francesco aborde ce rendez-vous dans une période difficile : quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat témoignent de ses difficultés à trouver de la régularité. Sa dernière sortie, une lourde défaite 5-1 contre Frosinone, a accentué les inquiétudes à Lecce.

Le Genoa, en revanche, arrive au Via del Mare dans un tout autre état d’esprit. L’équipe de Daniele De Rossi a battu la Juventus 2-0 mercredi soir au Ferraris, une victoire qui a redonné de l’enthousiasme au club et conforté sa position au classement.

Pour Lecce, c’est un match à ne pas manquer. Le club doit composer avec plusieurs absences importantes et la suspension de Kialonda Gaspar, qui complique encore les plans de Di Francesco en défense.

De Rossi, de son côté, peut compter sur un effectif qui a fait preuve de solidité ces dernières semaines, avec trois victoires lors des quatre derniers matches de championnat. Le Genoa voudra confirmer sa bonne dynamique à l’extérieur.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Lecce doit se passer de Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti et Medon Berisha, blessés, tandis que Kialonda Gaspar est suspendu. Di Francesco devrait aligner le onze probable suivant : Falcone ; Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba, Monteiro ; Gandelman, Maleh, Ngom ; Gallo, Veiga ; Esteban.

Le Genoa devra se passer de Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Cody Drameh et Lorenzo Venturino, blessés. De Rossi devrait aligner le onze probable suivant : Bijlow ; Vasquez, Oestigard, Marcandalli ; Ellertsson, Ehizibue, Baldanzi, Amorim, Frendrup ; Vitinha, Osmajic. Des mises à jour sont attendues dans les heures précédant le coup d’envoi.

Forme du moment

Lecce compte une victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A, avec neuf buts marqués et onze encaissés. Le club reste sur une lourde défaite 5-1 contre Frosinone, précédée d’un revers 2-0 face à la Juventus. La seule note positive de cette période reste sa nette victoire 3-0 contre l’Udinese. L’équipe de Di Francesco n’a plus gagné depuis trois matches.

Le Genoa affiche un bilan de trois victoires, aucun nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et quatre encaissés. Le club reste sur une victoire 2-0 contre la Juventus au Ferraris et avait auparavant battu Venezia 1-0. Ses deux défaites sur cette période ont été concédées contre la Roma en championnat et contre le Rapid Bucarest en match amical.

Confrontations précédentes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 24 mai 2026, lorsque Lecce s’était imposé 1-0 à domicile en Serie A. Sur les cinq dernières confrontations, le bilan est équilibré : le Genoa a gagné deux fois, Lecce une fois, et deux matches se sont soldés par un nul. Lors de leurs deux derniers duels au Via del Mare, chaque équipe a remporté une victoire.

Classement

En Serie A, Lecce occupe la quatorzième place, tandis que le Genoa est treizième : un seul point sépare les deux équipes au classement.

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Comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur

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