Comment regarder Brighton & Hove Albion Women contre Crystal Palace FC Women avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 8 1 nov. 2026 - 09:00 Broadfield Stadium

Brighton & Hove Albion Women reçoit Crystal Palace FC Women au Broadfield Stadium, à Crawley, pour une rencontre de Women’s Super League entre deux équipes situées à des extrémités très différentes du classement.

L’équipe de Brighton dirigée par Arturo Ruiz aborde ce match sur une bonne dynamique. Avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, dont un succès 3-0 contre West Ham United en WSL, elle a montré sa capacité à enchaîner les résultats à domicile.

Crystal Palace arrive en difficulté. L’équipe de Josanne Potter a perdu quatre de ses cinq derniers matches, encaissant beaucoup de buts sans parvenir à garder sa cage inviolée sur cette période. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 4-2 contre London City Lionesses en Coupe de la WSL.

Les deux clubs se sont peu affrontés ces dernières saisons, mais leur dernière confrontation en WSL s’est terminée sur un score de 1-1 au Broadfield Stadium en février 2025. Ce résultat a montré à quel point cette affiche peut être disputée, quelle que soit la position des équipes au classement.

Brighton cherchera à prolonger sa belle série à domicile, tandis que Palace voudra absolument enrayer une mauvaise passe qui le laisse près du bas du classement de la WSL.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Brighton Women contre Crystal Palace Women, notamment l’heure du coup d’envoi et les nouvelles des deux équipes.

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