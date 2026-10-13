« Regardez la première minute » : le match de Villarreal pousse Mourinho à une attaque directe contre la presse espagnole

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Pas de place pour les sentiments face à la Roma

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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé qu'il n'y avait pas de place pour les sentiments lorsque son équipe se rendra sur le terrain de l'AS Roma, demain mercredi, en Ligue des champions.

Mourinho a déjà entraîné la Roma et entretient une relation privilégiée avec les supporters du club, qu'il a conduit au titre en Ligue Europa Conférence en 2022, avant d'atteindre la finale de la Ligue Europa la saison suivante.

Mourinho a déclaré en conférence de presse aujourd'hui : « L'Inter et la Roma sont les deux équipes les plus fortes du championnat italien. Et depuis que le tirage au sort m'a placé face à elles, je suis beaucoup le championnat italien. »

Il a poursuivi : « Je me suis bien préparé pour mon retour (au stade de la Roma) ; je suis équilibré, et il ne fait aucun doute que je donnerai le meilleur de moi-même. Je laisserai peut-être parler mes sentiments avant ou après le match, mais pendant le jeu, il n'y a pas de place pour les sentiments ; la Roma veut gagner, et moi aussi. À cet instant-là, les émotions s'effacent. »

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Au sujet des clés de la victoire lors du match de demain, José a expliqué : « Livrer une très bonne performance. Le tirage au sort nous a placés face aux deux équipes les plus fortes d'Italie dès le départ. Lors du premier match, nous avons réussi à prendre les trois points malgré l'absence de trois joueurs pour suspension, et maintenant nous affrontons la Roma. »

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Il a continué : « C'est une équipe forte, motivée par son retour en Ligue des champions au Stade olympique, au milieu d'un public qui joue un rôle réel et déterminant dans le match ; les supporters ne se contentent pas de regarder, ils participent effectivement au jeu. Et pour prendre des points, nous devons jouer à un niveau très élevé ; c'est un adversaire fort et coriace. »

Il a ajouté : « Il est vrai que nous n'en sommes pas encore à la phase de pression décisive (les matches de vie ou de mort) habituelle en Ligue des champions, mais nous nous mettons la pression nous-mêmes ; car nous voulons gagner. »





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Mourinho et le match contre Villarreal

Le Real Madrid s'est imposé de justesse face à Villarreal sur le score de 1-0, lors du premier test de l'équipe après la fin de la trêve internationale, dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Espagne, samedi dernier en soirée.

Mourinho ne s'est pas présenté en conférence de presse à l'issue de la rencontre de samedi, après l'annulation d'un but de l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior et son expulsion par un carton rouge direct.

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Interrogé aujourd'hui sur le match contre Villarreal, Mourinho a répondu : « Rien, rien. C'est un match de Ligue des champions ; je n'ai rien à dire concernant le match de championnat d'Espagne. »

On lui a demandé si les tacles appuyés devenaient plus sévères en Liga, et Mourinho a répliqué : « Je crois que vous connaissez la réponse à cette question, même si vous ne souhaitez pas la formuler pour une raison ou une autre. Je trouve que les médias en Espagne ont tendance à travailler de manière indirecte ; les avis francs et précis sur des situations qui ne laissent place à aucun doute sont rares. »

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Il a ajouté : « C'est la quatrième ou la cinquième question qui tourne autour de ce sujet. Il est certain que la presse italienne s'intéresse davantage au match. Nous nous reverrons samedi (chers journalistes espagnols), alors passons à un autre sujet. »

Quant à savoir s'il avait davantage confiance dans les arbitres en Ligue des champions, il a répondu : « J'ai eu affaire à toutes sortes d'arbitres. La seule chose qui me dérange, c'est de connaître le nom de l'arbitre — en règle générale — des semaines avant le match, au lieu de le connaître seulement 24 heures avant. C'est la seule chose qui m'inquiète. À part cela, j'ai confiance et j'espère que les choses se passeront bien pour les trois équipes. Je n'ai aucune rancune. »

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On lui a demandé de nouveau s'il avait quitté le stade avec un sentiment d'amertume samedi. Mourinho a répondu : « J'ai déjà dit à votre confrère que je ne souhaitais pas commenter cela, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit la dernière fois que j'aborde le sujet. »

Et de conclure : « Je vous invite à regarder seulement la première minute du match contre Villarreal. Et si vous le voulez, nous pourrons en discuter samedi prochain ; car cette première minute dispense de toute explication pour quiconque comprend le football. »